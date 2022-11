La monja que ganó “La Voz” en Italia cuelga los hábitos y esto es lo que se sabe

Sor Cristina, que había emocionado y sorprendido al mundo interpretando No One de Alicia Keys en su primera actuación y que finalmente ganó el programa, emprendió una carrera como cantante e integró el elenco del musical Sister Act, además de figurar en 2016 entre las protagonistas del musical Titanic, pero sin abandonar la vida religiosa.

Tras pasar algunos años alejada de los escenarios, Cristina Scuccia apareció el domingo 20 de noviembre en el programa Verissimo de Canale 5 con un sorprendente cambio de imagen y, vestida con un traje pantalón rojo, anunció que había dejado la vida religiosa y que actualmente vive en España, donde sigue cultivando su pasión por la música y trabaja como camarera.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina”, dijo la exmonja ursulina explicando que había “realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades”, pero que ahora mismo puede sonreír “aún más que en el pasado”.

Aseguró que “sigue creyendo en Dios” y que “no tiene intención de abandonar su camino de fe” y que está “agradecida por todo lo vivido hasta ahora”.

Tras 15 años de vida religiosa, explicó que “esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes” y que todo se precipitó con la pandemia, cuando todo se detuvo y pudo reflexionar sobre si era feliz.

Explicó que tuvo que ser ayudada por una psicóloga porque no conseguía salir “de la oscuridad”. “No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”, agregó.

Sobre si encontrará el amor, la exreligiosa afirmó que “cree en el amor, pero no es algo que considera ahora”. “No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás”, dijo.

Nacida en 1988 en Vittoria, en Sicilia (sur), entró en el convento a los 19 años. Tras ser descubierta por la Voz Italia en un concurso de canto religioso la llamaron para participar en el programa televisivo.

Su audición para La Voz con No One de Alicia Keys superó los 90 millones de visitas en YouTube en una semana y durante el programa recibió elogios de una de los jueces, Raffaella Carrà, quien aseguró que Sor Cristina “había nacido para estar en el escenario”.