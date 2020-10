La misteriosa cita de Adele y Chris Brown que desata rumores de un posible romance

Adele acaba de levantar más de una ceja este fin de semana luego de que recibió a un inesperado invitado en su mansión de Londres.

El periódico The Sun aseguró que quien llegó a la residencia de la cantante fue nada menos que Chris Brown, quien tiene una mala reputación debido a que se comportó de manera violenta con su exnovia, Rihanna.

De acuerdo con el diario británico, el rapero estadounidense permaneció hasta altas horas de la noche en casa de Adele lo que desató dos rumores, uno que planean hacer una colaboración musical juntos o bien, que se estarían conociendo a nivel personal.

“Fue todo muy misterioso. (Chris) llegó en medio de la noche y no se fue hasta las 2 am. Llegó en autos enormes, oscurecidos, con mucho músculo a su alrededor”, contó una fuente a The Sun .

Antes de que el rumor de que tienen un romance crezca es preciso aclarar que Adele y Chris Brown se conocen desde 2013, y que incluso fueron captados durante la ceremonia del Grammy de ese año, informó Quién.com.

Luego de ese primer encuentro, Chris Brown tuiteó: “Encantado de conocerte, Adele. Escuché tus palabras y eso es todo lo que importa. Gracias por decir la verdad”.

También se sabe que el músico (quien está en una relación con la modelo Ammika Harris) es amigo del rapero Skepta, que según se rumora, es el nuevo galán de Adele, por lo que este encuentro pudo haberse tratado de una reunión de amigos.