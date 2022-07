La dura declaración de Laura Bozzo en caso de no ser eliminada del reality “La Casa de los Famosos 2”

La conductora de televisión peruana Laura Bozzo ha recobrado popularidad por su polémica participación en el Reality Show de Telemundo llamado La Casa de los Famosos 2, lanzado el 24 de agosto de 2021.

Esto no solo por su carácter hacia los demás concursantes sino por las burlas y críticas que recibe de sus demás compañeros, como es el caso de Daniella Navarro, Salvador Zerboni y muchos más.

Varios de los comentarios que recibe Bozzo (la mayoría a sus espaldas) son criticando su forma de pensar y actuar, siendo llamada en algunos momentos como “abuela”.

Durante el transcurso del reality se ha visto que muchos concursantes han querido que Laura Bozzo sea eliminada del programa. Ante esto, la conductora lanzó fuertes declaraciones a Navarro y Zerboni.

“Si yo me quedo esto la próxima semana se vuelve candela pura“, dijo Laura Bozzo.

Esto generó la risa de los dos actores, quienes aseguraron que Bozzo llevaba semanas diciendo lo mismo y que no hacía absolutamente nada.

También hay videos donde se observa la tensa relación que tiene la conductora peruana con otras participantes, como el caso de Ivonne Montero.

A pesar de que Laura Bozzo sea una de las favoritas del público para ganar el reality show, algunos han expresado comentarios criticando sus acciones que provocan el descontento de los participantes.

“Laura es todo lo contrario a lo que creí, de mujer autosuficiente no tiene nada, de mujer segura menos, de mujer feminista mucho menos como ataca a su género en vez de callar“, “Esa señora está muy mal, ya no es mi favorita, no hace nada en la casa” y “Solo sé que es una mujer muy manipulable”, son algunos de los comentarios de los internautas.