La actriz guatemalteca María Mercedes Coroy será parte de la segunda película de Pantera Negra

El pasado 23 de julio del 2022 se revelaron distintas noticias sobre lo que vendrá para el universo Marvel en los próximos dos años. Los anuncios se dieron a conocer en el marco de la San Diego Comic-Con 2022, y entre las novedades de Marvel destacó el estrenó del tráiler para Wakanda Forever, película que da continuidad a Pantera Negra, filme que se estrenó en 2018 y que cuenta la historia del territorio Wakanda, así como de sus habitantes.

Aunque se trata de una gran noticia para los seguidores de Marvel y los fanáticos del superhéroe Pantera Negra, las novedades que engloban esta película también generan mucha emoción entre los guatemaltecos, ya que la actriz María Mercedes Coroy será parte del reparto y compartirá junto a otros reconocidos intérpretes como Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira o el mexicano Tenoch Huerta con quien María Mercedes ya había trabajado en la película Bel Canto.

De acuerdo con información compartida por la agencia representante de Coroy, la actriz interpretará una versión joven de la madre de Namor, uno de los personajes de la realeza acuática dentro del Multiverso Marvel. En Black Panther: Wakanda Forever, podrá verse a María Mercedes Coroy en el momento en que la mamá de Namor le da a luz en una escena bajo el agua.

El elemento acuático tendrá gran importancia en Black Panther: Wakanda Forever. Esto supuso desafíos para los intérpretes que tuvieron que actuar dentro del agua. María Mercedes Coroy, comentó que esa fue la parte más dura del rodaje, sobre todo porque necesitaba reflejar emociones y hacer que se vieran reales dentro del agua. “Es un reto total hacer que no saliera ninguna burbuja de la nariz o boca“, compartió Coroy a través de sus representantes.

A propósito de su nuevo rol en el mundo fantástico de Marvel, Coroy dijo: “Es uno de los personajes más distintos que he tenido. Ya que la mayoría de mis proyectos han estado ligados a sucesos reales. (…) Este personaje trae magia de un universo nuevo para mí”.

Black Panther: Wakanda Forever fue dirigida por Ryan Coogler quien también estuvo al cargo de la primera cinta. María Mercedes Coroy asegura que trabajar junto a Coogler le llenó de mucha satisfacción, ya que siempre estaba pendiente de cómo se sentía la intérprete, reconocida por su participación en películas como Ixcanul o La Llorona de Jayro Bustamante.

Sobre el trabajo con Ryan Coogler, la guatemalteca dijo: “Me encantó su manera de trabajar, siempre me decía que grababa hasta que me sintiera cómoda, que no quería correr, que había tiempo y eso me daba confianza, su manera de dirigir era una dualidad porque te pide lo que quiere ver, pero también te deja proponer y es un ser humano muy relajado y sencillo”.

María Mercedes Coroy confesó que sus ojos se llenaron de lágrimas luego de haber visto el tráiler de la película, en el cual ella aparece en una de las escenas bajo el agua. “Tuve un mar de emociones al verme, sentir mi corazón palpitar tanto de la emoción y de saber que allí estoy donde no me imaginé que iba a llegar. (…) el camino ha sido largo y cansado, pero poder ver el resultado de un gran esfuerzo me llena de alegría”, compartió la actriz guatemalteca maya kaqchikel.

En cuanto a su preparación para el filme, Coroy dijo que el personaje de la madre de Namor le llevó a que entrenara natación durante todo un año, así como también tuviera que aprender técnicas “como la de apnea para rodar dentro del agua”, cuando se da el momento de nacimiento del personaje.

A propósito de esto, la actriz subrayó que sus interpretaciones en el cine han solido estar vinculadas a la maternidad, algo que para ella resulta muy especial. En el caso de Wakanda Forever señaló que será aún más especial ya que trata del origen de uno de los personajes más esperados dentro del universo Marvel.

María Mercedes Coroy asegura que nunca se imaginó en una película de súper héroes, a pesar de que le encantaba verlos desde que era niña. “Me llamaba mucho la atención el vestuario y el set de grabación, pero ahora al estar ahí solo pude decir ‘Guau. No imaginé tener esta oportunidad’. Y aquí estoy con una gran satisfacción al saber que esta carrera me apasiona verdaderamente”, dijo la actriz.

El estreno de Black Panther: Wakanda Forever está previsto para noviembre de 2022.