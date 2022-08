La Academia 2022: Nelson destaca en la primera parte de la gran final y se lleva un automóvil

El sábado 13 y domingo 14 se ha programado la final de La Academia. Esta es la primera vez que la final es en dos fechas.

En esta gala está Nelson David Carreras López de 21 años que representa a Guatemala en esta edición y fue el más destacado. Recibió el premio que los críticos ofrecieron de un automóvil al alumno que más ha avanzado y crecido en La Academia.

¡𝗖𝗲𝘀𝗶𝗮 es la ganadora de $𝟱𝟬,𝟬𝟬𝟬 gracias los votos del público por el dueto que hizo junto a @ERIKAALCOCER! 💰👏🏼 ¡Y por decisión de los críticos, 𝗡𝗲𝗹𝘀𝗼𝗻 es el ganador de 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼! 🚘❤️ #LaAcademia #FinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca pic.twitter.com/YPIVbzc3fa — La Academia (@LaAcademiaTV) August 14, 2022

Tras obtener el mayor número de votos y ganar tres rondas la noche del sábado 6 de agosto fue el primero en pasar a la final y obtuvo US$30 mil. También participan Cesia, Andrés, Rubí y Mar.

La noche del sábado todos tuvieron un gran reto y era interpretar las canciones en su más alto nivel.

Cesia con Yo Viviré (I Will survive), de Celia Cruz; Andrés, con Ayer, de Luis Miguel; Nelson con Robarte un beso, de Carlos Vives; mientras Rubí cantaría A fuego lento de Rossana y Mar, Amores extraños de Laura Pausini.

El guatemalteco abrió la noche recibió grandes comentarios de los críticos y también expresaron que querían escuchar el dueto aunque Arturo López Gavito expresó que su canción era “espantosa”. En la noche la exacadémica Yuridia le mandó un mensaje especial al artista.

Antes del primer concierto en una conferencia de prensa, Nelson aseguró que merece ganar porque siempre ha sido una persona real con sus compañeros y “he demostrado que la competencia sana también te lleva a la final”. También declaró que siempre ha brindado su alma y amor en el escenario y obtener el primer lugar sería un sueño para él.

Para Rubí la crítica tampoco estuvo a su favor y se le indicó que estaba ahí por el público que le apoyó con sus votos, pero le faltaba nivel. Por otro lado, Ana Bárbara destacó la presentación de la famosa quinceañera mexicana. “Como venías me sorprende hacer medias voces…y se me hace algo que no me esperaba y me sorprende, no lo esperaba y tienes que aplaudirte a ti misma”, expresó.

Aunque se aplaudió a la ecuatoriana Mar cada uno de los críticos se enfocaron en las canciones en general de esta noche diciendo que no eran las mejores para la final.

Cesia de Honduras fue una de las mejores evaluadas de la noche. Su presentación impresionó a la mayoría del jurado, aunque le solicitaron mejoras en su expresión corporal.

Por otro lado, Andrés fue destacado por su interpretación en la que elogiaron que tenía el nivel de una final.

El pasado y presente

Cada uno de los integrantes tuvieron un dueto con ganadores de las generaciones anteriores de la academia.

Sin duda, uno de los momentos especiales de la noche estuvo la presentación de Paola Chuc con Nelson mientras interpretaban Estoy enamorado. “Yo creo que en Guatemala la gente está llorando de la emoción”, dijo Arturo López Gavito. Mientras Horacio Villalobos destacó la actitud de humildad de Paola y también los invitó a grabar un dueto.

𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 y 𝗡𝗲𝗹𝘀𝗼𝗻 cerraron el concierto de esta noche cantando, "𝗘𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗲𝗻𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼". ¡Nos encantó!🔥📺🎤#FinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca pic.twitter.com/rSwTHPt21X — La Academia (@LaAcademiaTV) August 14, 2022

En general se calificaron como impresionante a los duetos y sus interpretaciones. Pero, Cesia y Erika Alcocer ganaron en la votación como el mejor de la noche con su interpretación de Cosas del amor. Cesia se llevó US$50 mil.

𝗖𝗲𝘀𝗶𝗮 y 𝗘𝗿𝗶𝗸𝗮 unieron sus voces para cantar, "𝗖𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗺𝗼𝗿" logrando erizarnos la piel… 🎶🎤❤️ #FinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/dCDZAlcmER — La Academia (@LaAcademiaTV) August 14, 2022

En la noche cantaron Andrés junto a Myriam Montemayor; Mar con Erick Sandoval y Rubí estaba programada con Erasmo Catarino, sin embargo se anunció que el mexicano no estaría presente por causas de fuerza mayor y cantó con Menny Carrasco.

Entre los invitados de la noche participó Pancho Uresti. Durante toda su carrera discográfica Pancho Uresti ha ganado múltiples premios entre ellos un premio Bandamax en el año 2015 además de diferentes nominaciones.

En la gran final, el próximo domingo 14 se espera la participación de Natalia Jiménez como invitada musical. La artista española se dio a conocer en la década de los 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación y actualmente es una gran solista.

También se espera la participación de Río Roma, la Sonora Dinamita y el dúo Cañaveral.