Kim Kardashian entra en la lista de milmillonarios de Forbes gracias a sus negocios

Forbes, que elabora listas sobre las personas más ricas del mundo, indicó que la más famosa de las hermanas Kardashian, de 40 años, debutó en el ránking de milmillonarios también gracias a los ingresos derivados de sus acuerdos publicitarios y “pequeñas inversiones”.

La protagonista del programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians creó en 2017 KKW Beauty siguiendo los pasos de su hermanastra Kylie Jenner y el año pasado vendió el 20% de su propiedad al conglomerado Coty por unos US$200 millones.

Forbes estima que la participación de Kardashian en KKW Beauty alcanza unos US$500 millones, mientras que la de Skims asciende a unos US$225 millones, y esas cifras se suman al valor de sus tres viviendas en Calabasas (Los Ángeles), a una cartera de acciones y a otras rentas.

La revista calcula que la empresaria tenía un patrimonio de unos US$780 millones el pasado octubre y desde entonces ha incrementado su fortuna hasta la cifra redonda de US$1 mil millones.

No es la primera integrante del clan Kardashian en ser reconocida por la publicación, ya que en 2019 su hermanastra Kylie Jenner fue nombrada como la milmillonaria “hecha a sí misma” más joven del mundo gracias a su negocio de maquillaje Kylie Cosmetics, aunque el título fue rectificado poco después y Forbes aclaró que algunas cifras estaban infladas.

Asimismo, Forbes incluyó este año en la lista al rapero Kanye West, con el que Kardashian tiene 4 hijos y está en proceso de divorcio, con una fortuna estimada en US$1 mil 800 millones generada por su negocio de zapatillas de deporte Yeezy y su carrera musical.