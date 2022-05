Kate Moss declaró en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y esto fue lo que dijo

El lunes 23 de mayo se reveló que Kate Moss, expareja de Johnny Depp, testificaría en el juicio por difamación entre el protagonista de Piratas del Caribe y Amber Heard luego de que esta la mencionara en sus declaraciones realizadas frente al juez.

Depp y Moss mantuvo una relación romántica entre 1994 y 1998 y fue la propia Heard quien dio pie a que la modelo interviniera en el juicio, cuando al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le “recordó” a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss.

“No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras “, aseguró Heard tras reconocer que pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.

Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que según la prensa estadounidense Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.

La intervención de Kate Moss

Kate Moss testificó este miércoles 25 de mayo en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard.

Durante una breve aparición a través de una videollamada, Moss fue concreta y desmintió haber sufrido violencia de parte del protagonista de Piratas del Caribe.

Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Johnny Depp, interrogó a Moss sobre la supuesta acción violenta de parte de su cliente durante su relación afectiva.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes. Estaba lloviendo y cuando salí me caí por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité debido a que no sabía lo que había pasado”, dijo la modelo.

Moss también indicó que Johnny Depp regresó y la ayudó. “Johnny llegó corriendo, me llevó a la habitación y solicitó atención médica”, agregó Moss. Además, dijo que el actor nunca la agredió. “Nunca me empujó, golpeó y ni me tiró por las escaleras”, añadió