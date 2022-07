José Eduardo Derbez cuenta la historia de cómo una ex pareja trató de secuestrarlo en un auto “No podía bajar los vidrios”

José Eduardo Derbez, hijo de el comediante Eugenio Derbez y de la actriz Victoria Ruffo contó el 16 de julio en una entrevista que estuvo a punto de ser secuestrado por una expareja.

Derbez contó esto al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambió mi Destino. José Eduardo reveló que él era una hombre a quien le gustaban los noviazgos largos, motivo por el que no ha tenido muchas relaciones sentimentales.

“Con todas mis novias he durado muchísimo, la que era doctora duré tres años y medio; con Bárbara Escalante cinco años y medio; y ahorita ya voy para tres años con Paola Dalay”, dijo Derbez.

Fue ahí que el comediante empezó a contar la particular anécdota. Según contó, luego de cortar con una expareja, ella la llamó y le pidió que bajara a la zona del estacionamiento.

“Bajé incluso con mis dos serpientes. Entonces llego y me dice: ‘súbete al auto’. Era un auto viejo, de esos largotes y con asientos grandes. entonces me siento y empieza a arrancar”, contó el comediante.

Derbez dijo que le preguntó a su expareja hacia dónde se dirigían y qué era lo que había ocurrido para que le llamara y le pidiera subirse al automóvil, a lo que ella le dijo que “tuviera paciencia”.

“Me acuerdo que agarra y llega como al Periférico, y me dice: ‘Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sola para mí’. ¡De novela! Entonces le dije: ‘No mi hija’, y entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada, no sé si ella le puso algo o qué”, contó.

Como medida de persuadir a su ex pareja, Derbez contó a Infante que logró abrir una de las ventanas del automóvil, a lo que empezó a tirar varias cosas de valor de la mujer.

“Me dice: ‘voy a llegar y te voy a amarrar en una cabaña que tengo en el Ajusco y de ahí no vas a salir’. Entonces agarré su teléfono y le dije: ‘Lo voy a aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa’. Mi bronca ya no era que me regresara a mi casa, era bajarme donde me dejara”, dijo.

Derbez contó que llegó incluso a amenazar a su expareja con sus serpientes. “Me acuerdo que le decía: ‘Te van a morder, te van a atacar’”.

Finalmente el comediante recordó que convenció a su expareja por medio de mimos y caricias. Al lograrlo, le criticó sus acciones.

“Me bajo y le azoto la puerta y le dije: ‘No te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada, me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar”, narró.

“Entonces ella empieza a gritar y sale el portero de mi edificio, entonces arranca, pero veo que mis amigos están en la calle y les empiezo a gritar: ‘¡Muévanse que esta mujer está loca!’. Les aventó el coche. Nunca más volví a saber de ella”, finalizó.