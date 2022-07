Johnny Depp y Amber Heard: los motivos por los que los fanáticos de la actriz insultaron al actor por su participación en el disco “18”

Sin embargo, el actor de Piratas del Caribe también fue víctima de múltiples críticas tras el lanzamiento de este material discográfico debido a que, según los fans de Amber Heard, varias de las letras de las canciones mantienen mensajes ocultos dirigidos a su ex esposa.

Por medio de una cuenta de Twitter, los seguidores de la actriz de Aquaman criticaron fuertemente al disco “18” y pusieron en evidencia a Johnny Depp, quien, a pesar de no mencionar directamente a Amber Heard, deja mal parada a la actriz por medio de frases en doble sentido.

HOWLING at this review of Johnny’s album.

Best line:

His other song is called Sad Motherf***in’ Parade (yes, really). It sounds like it was written by an incel. “If I had a dime, it wouldn’t reach your hand,” growls the man paid $300 million for Pirates.https://t.co/JRRHa7nyVV

