Johnny Depp: el sorpresivo nuevo look del actor luego de su juicio contra Amber Heard

Tras salir victorioso de ese mediático juicio, el actor de 59 años comenzó una nueva etapa en su vida al enfocarse nuevamente en su carrera artística al regresar a la pantalla grande y continuar con sus giras musicales.

A más de cuatro meses del fin de su batalla legal contra Amber Heard, Johnny Depp reapareció en Nueva York y sorprendió a sus seguidores con su nuevo look.

La nueva aparición en público del protagonista de Piratas del Caribe se dio después de que el actor se presentara en un concierto en Nueva York junto a Jeff Beck, músico con quien se encuentra realizando una gira en EE.UU

Johnny Depp sufrió una transformación física y causó sensación en redes sociales al ser visto sin bigote, sin barba y con algunas libras de más, look con el que recibió varios cumplidos.

Johnny Depp unrecognizable as he poses for selfies with fans in NYC https://t.co/3iyTSyyzST pic.twitter.com/I4kI3ExqnJ

— New York Post (@nypost) October 10, 2022