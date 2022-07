Johnny Depp: captan al actor con una misteriosa mujer durante su reciente visita a Italia

Tras casi dos meses del fin de este polémico juicio, Johnny Depp fue visto junto a una misteriosa mujer durante su reciente visita a Italia y esta situación generó el rumor sobre una nueva posible relación sentimental.

Las imágenes publicadas por el Daily Mail muestran a Johnny Depp descendiendo de un vehículo junto a esta mujer; asimismo, ambos fueron vistos más tarde en el Brufani Hotel de Perugia, donde se alojaron durante su estancia en Italia.

El motivo del viaje de Depp a territorio italiano fue para presentarse en el festival de Jazz de Umbria, donde actuó como estrella invitada junto a Jeff Beck, músico a quien ha acompañado en varios conciertos en Europa.

Johnny Depp is seen arriving to a rehearsal with a red-haired mystery woman in Italy https://t.co/ozc2qH11Yu

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 18, 2022