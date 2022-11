Jennifer López pensó que “iba a morir” después de su primera ruptura con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck, una de las parejas más mediáticas en la actualidad, se casaron el pasado sábado 16 de julio en Las Vegas, 18 años después de que fracasara su primer romance.

Las estrellas se conocieron en el set de la película Gigli en 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

En agosto pasado, López conocida también como La Diva del Bronx y Affleck acordaron pasar unas semanas separados para enfocarse en sus carreras profesionales y para afianzar su relación.

Esa noticia generó especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja y de acuerdo con el medio Hollywood Life, las celebridades afirmaron que el distanciamiento, a pocos días de haber pasado su luna de miel en Europa, se enfocó en fortalecer sus lazos.

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, López y Affleck evidenciaron que están más enamorados que nunca y pusieron fin a esos rumores tras publicar un video en redes sociales en el que se muestran felices y enamorados.

Las confesiones de Jennifer López

Durante una entrevista reciente con Zane Lowe de Apple Music, López reveló que haber cancelado su boda con Affleck hace más de una década, “fue la angustia más grande” de su vida y que “no estaba segura de poder sobrevivir”.

La diva del Bronx recordó que se ilusionó al saber que llegaría al altar. Sin embargo, vivió momentos de tristeza tras la cancelación de la boda en ese momento.

“Fue muy doloroso después de que rompimos… Cuando cancelamos esa boda fue la angustia más grande de mi vida… Sentí que me iba a morir”, dijo López.

De acuerdo con medios como Page Six y Vanity Fair, Jennifer López ahora celebra el amor que vive con Affleck. “Esa ruptura me envió en una espiral durante muchos años, pero ahora tiene un final feliz”, agregó la diva del Bronx.

El nuevo disco de Jennifer López

El 25 de noviembre, Jennifer López anunció su nuevo disco, This is me… Now, que vuelve a inspirarse en su relación con Ben Affleck y se da a conocer justo 20 años después de que sacara al mercado This is me… Then.

La intérprete, de 53 años, había borrado recientemente todo el contenido de su cuenta de Instagram y había cambiado su fotografía de perfil por una imagen en negro sin mensaje, lo que hizo sospechar a sus seguidores que anticipaba un proyecto inminente.

Días después la Diva del Bronx publicó un video en el que recrea la portada del otro álbum para avanzar la llegada del siguiente, en el que habrá 13 canciones con títulos como Mad in love, Dear Ben pt. II o Greatest love story never told.

This is me… Then fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

Entre dichas canciones se encuentran Dear Ben o Jenny From The Block, en cuyo videoclip contaba la persecución de los paparazzi a su noviazgo y aparecía el protagonista de Good Will Hunting (1997) o Argo (2012).

Dos años más tarde López anunciaría por medio de un comunicado que habían roto y en 2021 la pareja bautizada por sus admiradores como “Bennifer” retomó su relación sentimental, concretando su amor con una boda íntima en Las Vegas el pasado julio.

This is me… Now es su noveno álbum de estudio y, según un comunicado de prensa mencionado por la revista People, enseña una “vulnerabilidad” nunca mostrada y habla de “esperanza, fe y un amor verdadero que nunca muere”.