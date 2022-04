Jada Pinkett Smit: examante de la esposa de Will Smith podría publicar un libro con detalles sobre su amorío

A raíz del golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar 2022 en defensa de su esposa, la pareja se convirtió en el tema más hablado del mundo del cine y se encuentra en el centro de la polémica.

De acuerdo con un informante anónimo que habló con el diario The Sun, el músico de 29 años recibiría una fuerte suma de dinero para hablar sobre su amorío con la esposa de Will Smith.

“Se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada”, señaló la fuente.

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith sufrió una crisis en 2016, cuando su matrimonio no era estable y se especuló sobre una posible separación definitiva.

Desde ese momento, la actriz, quien mantiene un matrimonio abierto con el protagonista de King Richard, fue vinculada románticamente con varios artistas, aunque ninguno de sus supuestos amoríos se pudieron comprobar.

Sin embargo, fue hasta 2020 cuando Jada Pinkett Smith reveló haber tenido una relación extramarital con August Alsina mientras su matrimonio con Will Smith se encontraba pasando por un mal momento.

“Alsina siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando”, reveló el anónimo The Sun.

El amorío entre Jada Pinkett Smith y August Alsina comenzó cuando la actriz conoció al rapero por medio de su hijo Jaden, y comenzaron a hablar debido a que él tenía muchos problemas en su vida.

“Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental. A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August. Fue una relación, absolutamente”, confesó la esposa de Will Smith en 2020.

Tras esta confesión, el matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett Smith se volvió más fuerte que nunca y parece que la pareja ha dejado atrás este fugaz amorío.