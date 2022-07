Hijos de Andrés García se reúnen en Acapulco en medio de su crisis de salud y generan polémica al no visitar al actor

Durante los últimos meses, Andrés García ha causado preocupación entre sus fanáticos debido a su deteriorado estado de salud producto de las múltiples enfermedades que padece el actor dominicano.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más”, indicó el actor.

De igual manera, Andrés García confesó que padece cirrosis y que, a raíz de su estado de salud, pondrá a la venta sus propiedades en México, incluida la casa ubicada en Acapulco donde actualmente reside.

“Ya estoy vendiendo todas mis propiedades, el Ajusco también, porque como no puedo caminar y son muy grandes no puedo ya ni ver si les hace falta algún arreglo”, reveló el ex galán de telenovelas.

A casi una semana del accidente sufrido por Andrés García, sus hijos biológicos, Andrés Jr. y Leonardo, viajaron a Acapulco junto a su mamá y desataron la polémica al no visitar al actor de 81 años pese a su delicado estado de salud.

Por medio de un video publicado en Instagram, Andrés García Jr. confirmó esta reunión familiar en Acapulco, ciudad donde reside su padre desde hace varios años.

“Qué bien se siente llegar a Acapulco después de ser el rey de Miami”, indicó en el video. A lo que Leonardo le respondió: “Pero yo vengo cada fin de semana”.

La relación entre Andrés García y sus dos hijos ha sido sumamente problemática a lo largo de los años, ya que el actor dominicano ha informado que ninguno se mantiene al pendiente de él ni lo visitan, confirmando su distanciamiento.

A raíz de esta situación, el artista de 81 años decidió dejarlos fuera de su testamento y heredar al hijo de Margarita Portillo, su actual esposo con quien lleva 20 años de matrimonio.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen. Porque los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme”, comentó en una entrevista hace algunos meses atrás.