Globos de Oro 2021 nominan a “La Llorona” de Jayro Bustamante en la categoría de Mejor película de habla no inglesa

La temporada de premios en Hollywood arrancó este miércoles 3 de febrero con el anuncio de los nominados a los Globos de Oro, tras un año extraño en los cines debido a la pandemia del coronavirus.

Considerados la antesala de los Óscar, los Globos de Oro, que reconocen tanto categorías de televisión como de cine, presentó a todos los candidatos que compiten por un galardón en la 78 edición, cuya gala está prevista para el 28 de febrero próximo, con un formato todavía por definir.

Durante una transmisión en formato streaming, compartida en la web oficial y las cuentas de redes sociales de los Globos de Oro, se anunció que La Llorona, de Jayro Bustamante, está postulada en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

El filme guatemalteco compite por el galardón con Another Round (Dinamarca), The life ahead (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us Estados Unidos/Francia.

“Se imaginarán la enorme emoción que representa para nosotros estar nominados. Esto no es solo un orgullo personal y profesional mío o del equipo que trabajó en esta película. Esto es un orgullo nacional, estamos haciendo historia porque es la primera vez que, como país, como Guatemala, llegamos a este lugar”, fueron algunas de las palabras que compartió Jayro Bustamante en un video que publicó en la cuenta de Instagram de La Llorona.

Las reacciones

Durante una conferencia de prensa virtual, a través de la plataforma Zoom, varios protagonistas de la película guatemalteca compartieron sus impresiones este miércoles 3 de febrero.

Jayro Bustamante, María Mercedes Coroy, Margarita Kénefic y Gustavo Matheu, informaron sobre lo que significa esta nominación para toda la producción.

“Gracias por acompañarnos, hoy gritamos, lloramos, cantamos, bailamos y nos bañamos en champán”, indicó Jayro y aseguró que la nominación en los Globos de Oro es trascendental debido a que además de representar a Guatemala, también lo hacen para Centroamérica y eso les llena de orgullo.

La actriz María Mercedes Coroy dijo que siente felicidad por esta distinción. Sin embargo, destacó que es una felicidad nacional.

“Agradezco a los que me han ayudado en algún momento y a los que aportaron para que lograra destacar al personaje que interpreto en La Llorona. Darle voz, personalidad a un personaje me ha permitido darle voz a todos los que no pueden hablar y a todas esas generaciones que representan nuestro sentir. Esta es una felicidad que se la dedico especialmente a aquellos que ya no están con nosotros”, afirmó Coroy.

Esta postulación a los Globos de Oro es histórica debido a que es la primera vez que una producción guatemalteca destaca en la lista de esos premios. Además, uno de los responsables de la producción como Gustavo Matheu, destacó la relevancia de figurar en el cine internacional.

“Definitivamente esta nominación nos brinda la exposición internacional con otro peso. La película ya ha ganado porque esto nos expone a otros horizontes y con la visión de los especialistas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, nos encamina a que los críticos de los Óscar nos puedan tomar en cuenta”, añadió Matheu.

Margarita Kénefic también enfatizó que la postulación en los Globos de Oro es un logro nacional para el cine y que es un estímulo más para su carrera.

“Este proyecto me ayudó a crecer. Realmente no tenía mucha experiencia previa en cine porque vengo del teatro. Sin embargo, La Llorona unió a mucha gente hermosa que me ayudó a crecer y que ahora me tienen respeto y admiración. Eso es algo que valoro porque seguimos haciendo más cosas y la nominación a los Globos de Oro nos da un impulso tremendo. Esperamos que se manifieste en apoyo en las autoridades, en las personas que invierten, para que lo hagan en el arte guatemalteco. Por ahora no toca celebrar de esta nominación histórica para Guatemala”, añadió Kénefic.

Más sobre la película

La Llorona es la tercera película de Jayro Bustamante, cineasta guatemalteco que presenta una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

La producción también fue contemplada entre las 20 mejores películas del año por la Revista Rolling Stone, fue reconocida la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, Bioston Society of Film Critics, (BSFC) y en diciembre de 2020 arrasó con nueve galardones en la reciente edición del Festival Ícaro que reconoce el trabajo del cine centroamericano.

La Llorona fue elegida por la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), para representar al país y buscar una nominación en los premios Óscar. La cinta guatemalteca es una de las 93 producciones aspirantes a Mejor Película Internacional, categoría que hasta 2019 se conoció como Mejor Película en Lengua Extranjera y cuyas nominaciones las revelará la Academia de Hollywood el 15 de marzo próximo, las cuales competirán en la 93 edición de los Premios Óscar durante la gala prevista para el 25 de abril de 2021.

¿Dónde ver La Llorona?

La Llorona

La Llorona narra la vida de Alma, una mujer indígena que fue asesinada cuando veía cómo sus hijos eran ahogados durante un ataque militar a su pueblo. 30 años después, en Guatemala se lleva a cabo el juicio por crímenes de lesa humanidad y el general Enrique es enjuiciado, pero resulta absuelto tras declararse nula su sentencia. Luego, los fantasmas del pasado, por los hechos que cometió, lo atormentan, entre ellos Alma, quien se mezcla con el mundo de los vivos para buscar justicia por sus hijos y por el pueblo indígena.

La producción se puede apreciar en la plataforma mowies. El usuario podrá rentar el filme por Q40.80 durante 48 horas o comprarlo por Q163.