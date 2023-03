Gaby Moreno y Óscar Isaac lanzarán versión de “Luna de Xelajú” (el videoclip y el nuevo EP que anunció la artista guatemalteca)

La cantautora y productora guatemalteca Gaby Moreno continúa enfocada en el trabajo musical y este 2023 tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas, el lanzamiento de una versión de Luna de Xelajú, canción que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas y considerada como una pieza que ha acompañado el recuerdo y la nostalgia de miles de guatemaltecos.

Moreno, quien constantemente comparte información de su trabajo en sus cuentas de redes sociales, notificó a sus admiradores el pasado lunes 27 de marzo que produjo una versión de Luna de Xelajú y que la interpretará a dúo.

El martes 28, la artista nacional publicó un video corto y reveló que el tema y videoclip oficial se publicará el próximo viernes 31.

“Listo y en espera para escuchar nuestro segundo himno nacional. Gracias de antemano”, “Por el orgullo de ser quetzaltecos” y “La espero con ansias”, fueron algunos comentarios que dejaron sus seguidores.

Enfocada en la difusión de su trabajo, Gaby Moreno reveló nueva información este miércoles 29 de marzo y compartió más datos en sus cuentas de redes sociales.

“Con mucha emoción les cuento que mi invitado especial es Oscar Isaac”, escribió Moreno al revelar que el actor y músico nacido en Guatemala, la acompañará en la versión de Luna de Xelajú.

La artista nacional también indicó que ese tema será el primer sencillo de X Mí (Vol. 1), un EP (extended play) que publicará el próximo 5 de mayo.

Moreno e Isaac han compartido escenario en varias ocasiones en Guatemala y en otros países y han demostrado su pasión por el arte y la música, así como su altruismo.

Entre las ocasiones que han coincidido se encuentran el II Festival acústico que la cantautora ofreció en Guatemala, el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2015. En esa ocasión interpretaron el tema Ave que emigra.

El 3 de junio de 2018 ocurrió en Guatemala la tragedia del Volcán de Fuego y en agosto de ese año, Gaby Moreno y Óscar Isaac se solidarizaron con los damnificados y recaudaron fondos para destinarlos a la construcción de viviendas.

El 2 de agosto de ese año, Moreno e Isaac se unieron en London for Guatemala, actividad que se realizó en Everyman Cinema, en Londres y que se enfocó ayudar a las víctimas de esa tragedia.

Gaby Moreno y Óscar Isaac también han demostrado su talento en escenarios estadounidenses, como se reflejó en el BRIC Celebrate Brooklyn! Festival, en Brookly, Nueva York, en julio de 2019, en el que ambos artistas interpretaron temas como Fare Thee Well y Cucurrucucú paloma.

Gaby Moreno was joined by Oscar Isaac at @BRICcelebrateBK to perform a few songs, including a beautiful take on "Cucurrucucú paloma." pic.twitter.com/sFYkv36z0t

— Nonesuch Records (@NonesuchRecords) July 13, 2019