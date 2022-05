Frida Sofía: qué se sabe sobre el avance de las investigaciones por supuesto abuso sexual en contra de Enrique Guzmán

Por medio del programa De Primera Mano, el conductor Gustavo Adolfo Infante reveló que Frida Sofía se habría comunicado con él para revelar el progreso que ha tenido la demanda contra su abuelo, Enrique Guzmán.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, leyó el conductor, indicando que estas eran las palabras de la modelo.

De igual forma, Gustavo Adolfo Infante comentó que, luego de estas revelaciones, se comunicó con el abogado de Frida Sofía para que corroborara esta información, la cual fue verificada por el jurista.

Para finalizar, el conductor del programa habló sobre la posibilidad de que la hija de Alejandra Guzmán volviera a México e indicó que no lo veía posible a raíz de la polémica que se generó tras esta mediática demanda.

Actualmente, Frida Sofía reside en Estados Unidos debido a que mantiene una difícil relación con Enrique Guzmán, a quien demandó por supuesto abuso sexual, y con su madre Alejandra Guzmán.

Los avances de la denuncia por abuso sexual por parte de Frida Sofía se dieron tan solo un par de semanas después de que surgiera el rumor de que Alejandra Guzmán habría eliminado de su testamento a su hija.

Ante esta situación, Frida Sofía indicó que no estaba interesada en el dinero de su madre y añadió que hace varios años no tenía relación alguna con ella.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50″, mencionó la modelo.