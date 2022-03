Florinda Meza sorprende a los seguidores de Chespirito con polémicas palabras sobre la ausencia de sus programas en la televisión

Desde 2020, casi seis años después de la muerte de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, hijo del aclamado comediante, anunció que todos los programas del padre dejarían de ser transmitidos en televisión.

La actriz que dio vida al personaje de Doña Florinda ha hecho todo lo posible por regresar a la pantalla icónicos programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, sin lograr su cometido durante el último año.

Debido a esta razón, Florinda Meza ha vuelto a ser tendencia luego de publicar un controversial mensaje en redes sociales en el que expresó su tristeza por aún no haber conseguido su objetivo.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, compartió la viuda de Chespirito junto a una imagen del Chapulín Colorado llorando.

Este controversial mensaje causó revuelo en redes sociales, donde algunos seguidores de Chespirito mostraron su molestia y arremetieron en contra de Florinda Meza culpándola de que los programas del comediante mexicano ya no pudieran ser transmitidos.

“Hacia el hemisferio sur, la noticia es de que usted es la que prohíbe pasar por tv sus programas ya que es la dueña de los derechos luego de su fallecimiento”, “Pues no cobre tanta regalias, saludos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Sin embargo, Doña Florinda salió a defenderse al establecer que la situación no era su culpa, ya que ella siempre había hecho todo lo posible para que los programas de Roberto Gómez Bolaños estuvieran disponibles para todos sus seguidores.

“Si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Rober y para que el programa regrese a las pantallas”, afirmó.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

Desde la muerte del comediante el 28 de noviembre de 2014, las disputas por las regalías, derechos de comercialización y creación artística de su obra han sido constantes.

Según la información que se ha publicado sobre el tema, la razón principal por la que los programas de Chespirito dejaron de transmitirse en televisión fue debido a que Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario actor mexicano, no logró llegar a un acuerdo con Televisa para ceder los derechos de transmisión.

No obstante, esta información no se llegó a comprobar y aún existen varias teorías acerca del motivo por el que legendarios programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado ya no son transmitidos.

Una de las teorías sobre esta disputa señala a Florinda Meza como la responsable del problema, ya que de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la viuda de Chespirito fue considerada por el fallecido comediante como “curadora” de su obra y todos los proyectos que sus hijos realicen deberán de contar con su aprobación.

“El testamento hecho en secreto por don Roberto Gómez Bolaños es una verdadera carta de amor para sus cinco hijos, y para su viuda. A ella en especial la nombró Curadora de su masa hereditaria (…) es la encargada del buen uso del contenido literario de Chespirito, esto implica todos los personajes y todos los libretos”, informó en 2021 Gustavo Adolfo Infante.