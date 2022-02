Florinda Meza: qué se sabe sobre las distintas situaciones polémicas que protagonizó la actriz en el set de “El Chavo del 8”

Florinda Meza es reconocida por haber dado vida a varios legendarios personajes de Chespirito, entre los que destacan “Doña Florinda” y “La Popis”, ambos presentes en el programa “El Chavo del 8”.

No obstante, su vida fuera de la pantalla chica ha estado repleta de situaciones controversiales y polémicas, como su supuesto romance con Carlos Villagrán, actor que interpretaba al personaje de “Quico”, su relación prohibida con Roberto Gómez Bolaños y sus constantes problemas con el elenco del legendario programa.

Florinda Meza nació el 8 de febrero de 1946 en Juchipala, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Zacatecas y cuando era tan solo una niña sus padres se separaron, dejándola bajo el cuidado de sus abuelos. Durante su adolescencia, sus dos abuelos fallecieron y se vio obligada a trabajar debido a esta trágica situación, siendo sus primeros empleos secretaria, modelo y locutora.

Florinda había desarrollado un gran interés por el arte desde muy pequeña, inculcado por su abuelos, y esto hizo que se inscribiera en la Asociación Nacional de Actores en su búsqueda de conseguir trabajo en el mundo de la actuación.

Sus actuaciones sobre el escenario sorprendieron a varios productores y fue ahí que Roberto Gómez Bolaños vio a Florinda Meza por primera vez y la invitó a sumarse al programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, show que resultaría ser la antesala de El Chavo del 8.

Con la ayuda de Chespirito, la actriz alcanzó el reconocimiento de todo México al interpretar a los icónicos personajes de “Doña Florinda” y “La Popis” y participar en varias películas producidas por el comediante mexicano.

De igual forma, exploró una nueva faceta artística y se convirtió en guionista y productora del programa “El Chavo del 8”, bajo la tutela de Gómez Bolaños.

Sin embargo, no todo era color de rosa para Florinda Meza ya que debido a distintas razones comenzó a tener roces y conflictos con los demás actores de la serie.

Gran parte del elenco de las producciones de Chespirito no aceptaba recibir órdenes de la ahora productora del show tras haberla tenido varios años como compañera.

Esta situación escaló a tal punto que fue el motivo principal de la abrupta salida de Ramón Valdés, actor que interpretaba a “Don Ramón” en “El Chavo del 8”.

Su supuesto amorío con “Quico”

Añadido a sus conflictos internos con gran parte del elenco del programa, Florinda Meza supuestamente comenzó una amorío con el actor Carlos Villagrán, quien interpretaba a “Quico”.

El presunto romance entre ambos actores habría creado tensión e incomodidad entre los participantes del programa, ya que en ese momento Carlos Villagrán estaba casado y tenía hijos.

Este romance fue confirmado en 2021 por el actor que le dio vida a Quico, quien comentó que su relación con Florinda sucedió hace más de cuarenta años y recalcó que ella era la interesada en mantener un amorío, ya que siempre que podía lo buscaba.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’”, confesó el actor mexicano.

Por su parte, Florinda Meza se ha negado a hablar del supuesto romance que mantuvo con Carlos Villagrán mientras compartían el set de grabación de El Chavo del 8.

Su relación prohibida con Chespirito

Esta polémica no fue la única en la que se vio envuelta Florinda Meza a lo largo de los años ya que en la década de 1970, Roberto Gómez Bolaños se enamoró de la cantante mexicana a pesar de estar casado con Graciela Fernández.

En esa época, Chespirito tenía ya siete hijos con quien había sido su pareja desde los 22 años y por este motivo Florinda Meza se habría negado durante mucho tiempo a las propuestas sentimentales del productor mexicano.

“Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces?”, solía decirle Florinda a Chespirito.

No obstante, durante una gira del programa por Chile, Florinda Meza por fin aceptó las constantes propuestas románticas por parte de Roberto Gómez Bolaños y comenzaron una relación sentimental mientras el comediante aún estaba casado.

A pesar de esto, Florinda Meza no prestó atención a los comentarios negativos sobre su reciente relación sentimental ya que estaba perdidamente enamorada de Chespirito. “Caí como hoja en mar revuelto, me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: ‘Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer, y él me convenció con su respuesta: ‘Mira, cuando un vaso está lleno no le cabe nada más’”, afirmó años después la actriz. La pareja se casó en 2004 y permanecieron unidos hasta la muerte de Chespirito en noviembre de 2014. Actualmente, Florinda Meza vive en la Ciudad de México y regresó al mundo de la actuación después de 30 años de ausencia con la película Dulce familia.

Esta polémica relación entre ambos actores desató la molestia de algunos miembros del elenco del programa, quienes constantemente se referían a ellos como “la roba maridos” y “el padre abandónico”.