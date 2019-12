Fanáticos de la serie “Friends” lamentan fallecimiento de Allee Willis

La creadora del famoso tema de la serie estadounidense “Friends”, Allee Willis perdió la vida este miércoles a sus 72 años a causa de un problema cardíaco según dio a conocer su agente. Noticia que ha dado la vuelta al mundo y ha conmocionado a los fanáticos de la serie que cantaron el tema durante diez temporadas.

Un dato curioso de la compositora es que no sabía tocar instrumentos, además ganó dos premios Grammy por su trabajo en la banda sonora Superdetective en Hollywood (1986), y por el musical de la película El color púrpura (2016). Allee Willis nació en Detroit y aseguraba sentirse muy contenta porque algunos de sus temas serán recordadas para siempre.

Además de I’ll Be There For You -el exitoso tema de Friends que escribió en colaboración con los autores de la serie, David Crane y Marta Kauffman, Willis compuso varias canciones para Earth, Wind and Fire, como September y fue inscrita en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.

La serie es una comedia romántica que trata sobre las situaciones por las que pasa un grupo de amigos. “Friends” fue estrenada en 1994 y cuenta con 236 capítulos. Según varios estudios, la serie tuvo un impacto cultural en todo el mundo y actualmente los protagonistas; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, cuentan con miles de seguidores en sus redes sociales.