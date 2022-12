Fallece a los 62 años el hijo menor de la cantante Tina Turner

El 9 de diciembre del 2022, Tina Turner, cantante reconocida por temas como “What’s Love Got To Do With It” y “The Best”, compartió en redes sociales la noticia sobre la muerte de su hijo Ronald, también conocido como Ronnie quien falleció a los 62 años el 8 de diciembre pasado.

Según apuntó el portal de entretenimiento TMZ, Ronnie falleció fuera de su casa en Los Ángeles, California. Luego del hecho, las causas del deceso no habían sido reveladas por parte de la oficina de medicina forense de Los Ángeles.

Horas después, la esposa de Ronald Turner, Afida Turner publicó en Instagram que la causa de muerte había sido el cáncer.

“Te amo por estos 17 años. Esto es muy muy muy malo. Estoy enojada. Esto es una tragedia junto a tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline. Descansa en paz”, compartió Afida en la red social donde hizo hincapié en la muerte de Craig, hermano de Ronnie, quien se habría quitado la vida en 2018.

Luego de la muerte, Tina Turner compartió en su cuenta de Instagram una fotografía blanco y negro donde se le ve con ojos cerrados.

La imagen fue acompañada con la frase: “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”.

A sus 83 años, no es la primera vez que Tina Turner pierde a uno de sus hijos. Uno de los hechos más sorprendentes alrededor de esto fue en 2018 cuando Craig Raymond Turner, primer hijo de la artista se suicidó a los 59 años en California.

En 2018, la artista compartió un tuit donde se le veía arrojando una rosa al mar. La publicación fue acompañada con otro emotivo mensaje que decía: “Mi momento más triste como madre”.

El mensaje continuaba así: “me despedí por última vez de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía 59 cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”.