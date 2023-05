Fallece la cantante Tina Turnes a los 83 años

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a los 83 años, después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dice el comunicado.

Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de noviembre de 1939) se convirtió en Tina Turner por obra y gracia de Ike Turner, pareja musical y luego esposoy, a la postre, el causante de su desgracia, después de años de matrimonio en los que la artista sufrió las continuas agresiones físicas de su esposo.

Criada junto a su hermana por sus abuelos, tras el abandono de sus padres, Anna Mae Bullock se trasladó a St. Louis (Missouri) después del fallecimiento de su abuela, y en la ciudad entró de lleno en los clubes de R&B con apenas 16 años.

Fue en uno de ellos donde, en 1956 cantó por primera vez con los King of the Rhythm de Ike Turner, que quedó impresionado por su talento y pronto la cantante se unió al grupo.

Su interpretación, en 1960, de la canción A Fool in Love en una grabación que en principio no iba a realizar la artista marcó el punto de inflexión de su carrera.

Fue entonces cuando Ike decidió cambiar el nombre de Anna Mae por Tina Turner, y el aquel sencillo se convirtió en un éxito, con Tina ya como miembro permanente y principal de la banda de Ike, que pasó a llamarse ‘Ike & Tina Turner’.

La vida profesional se mezcló entonces con la persona y, poco después, Tina e Ike se casaron en México. Para entonces Tina Turner ya había tenido a su hijo Raymond Craig (1958) con otro miembro de la banda, y en 1962 nacería Ronald, hijo de Ike y Tina.

El dúo, que en 1991 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll, logró uno de sus mayores éxitos con la canción River Deep, Mountain High (1966), además de otros como It’s gonna work out fine, I idolize you, y, por su puesto, su célebre versión del tema Proud Mary (1969), su mayor logro comercial y premio Grammy a la mejor interpretación de un dúo o grupo de R&B.

Superestrella en solitario

Pese a los éxitos del dúo, el gran despegue de la carrera de Tina Turner se produjo en solitario, llegando a ser una de las figuras más importantes de las décadas de 1980 y 1990.

La artista logró sobrevivir y escapar de un matrimonio basado en el control y la extrema violencia que Ike Turner ejercía sobre ella, una situación que la llevó al borde del suicidio en una ocasión.

Cuando en 1976 dejó a su espodo , se encontró con apenas 36 centavos en el bolsillo: Ike había registrado comercialmente su nombre y había controlado todas sus ganancias.

El divorcio supuso el renacer de Tina Turner quien, a partir de ese momento, logró los mayores éxitos de su carrera.