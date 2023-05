Tina Turner: La muerte de la cantante conmociona al mundo (Las reacciones de Mick Jagger hasta la NASA)

Una voz inconfundible, una fuerza incuestionable y una presencia arrolladora en el escenario: Tina Turner murió a los 83 años y dejó un legado musical que cautivó al público durante más de medio siglo y la convirtió en la indiscutible reina del rock.

Tina Turner se había retirado del mundo de la música en 2009, a los 70 años, con una prolífica trayectoria traducida en más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes -12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios- y 8 premios Grammy.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa”, expresó Jagger en sus redes sociales.

El vocalista de The Rolling Stones también publicó una fotografía en la que se ve a ambos en el escenario y señaló que Turner fue “un gran apoyo” en su juventud, algo que “nunca” olvidará.

En Twitter, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, también publicó un mensaje para la “Reina del Rock” en el que aseguró que se trataba de “simplemente la mejor”.

“Su legado vivirá para siempre entre las estrellas”, se lee en el escrito.

En la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, la portavoz del Gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre, se enteró por los periodistas del fallecimiento de la cantante.

“Tina Turner fue un icono” y su muerte es una “gran pérdida para quienes la amaron y para la industria musical”, dijo Jean-Pierre, para quien las canciones de la artista “vivirán” para siempre.

El exbasquetbolista de Los Ángeles Lakers Magic Johnson compartió en su perfil de Twitter una fotografía en la que aparece con la actriz Elizabeth Taylor y Turner, y aseguró que la intérprete de Private Dancer era “una de sus artistas favoritas de todos los tiempos”.

Johnson también destacó que tuvo la oportunidad de verla en varias ocasiones y que sus espectáculos eran de “los mejores” que le había tocado presenciar.

Por su parte, Mia Farrow, protagonista del filme de terror sesentero Rosemary’s Baby (La semilla del diablo, en España), compartió dos imágenes en blanco y negro de la fallecida intérprete con la leyenda: “La magnífica Tina Turner nos ha dejado” y el icono de un corazón roto.

A estas reacciones se sumó la cantante Shirley Manson de la banda de rock alternativo Garbage, quien en redes aseguró “no creer estas horribles noticias”.

“Mi querida Tina Turner. Te he amado tanto tiempo. Tengo tanto que agradecerte. Te amo eternamente”, apuntó.

Asimismo, el líder de la agrupación The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, publicó una foto en tributo a la cantante de Private Dancer a quien describió como “legendaria”, mientras que el autor de Summer of ’69, Bryan Adams, lamentó la muerte de “una mujer increíblemente poderosa”.

Turner falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht (Suiza). Su potente voz y su explosiva energía en el escenario la convirtieron en una de las artistas más influyentes de la historia del rock.