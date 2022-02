Esto es lo que se sabe de la separación entre Christian Nodal y Belinda

Fue desde su cuenta de Instagram, donde el cantante de regional mexicano abrió su corazón y señaló que había sido una decisión en conjunto, por lo cual, la tan esperada boda no podría realizarse. Sin embargo, los rumores empezaron a circular desde tempranas horas del sábado 12 de febrero.

El cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que brindaría sobre el tema y fue enfático en que no se cuestionara su decisión.

“A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor, Nodal”, concluyó.

Hasta el momento la intérprete de “Luz sin gravedad” no ha emitido ninguna declaración al respecto. Y es que desde hace varios días se especulaba sobre el posible final de una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en una de sus últimas historias de Instagram, Belinda compartió un post de su madre, donde hacía referencia a un duelo que está viviendo la familia, aparentemente se trata de la tristeza que dejo la partida de su abuelita, cuando el 10 de febrero se cumplió un año de su muerte.

¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron su relación?

La pregunta que en estos momentos es tendencia en redes sociales es: ¿Por qué terminaron?, y es que los cantantes anunciaron hace unos meses que solo estaban buscando la fecha para su boda tras comprometerse en un lujoso restaurante de España.

Oficialmente, no hay una razón; no obstante, en los últimos días estuvieron circulando varias versiones por las cuales se habría dado este rompimiento, entre ellas que Belinda le pidió dinero a Christian Nodal para pagar una deuda al SAT, de acuerdo con el programa “Chisme No Like”.

En tanto, otros rumores apuntaron que la mamá del cantante, Cristy Nodal, le habría pedido a la cantante mexicana que terminara su relación con su hijo por los gastos que este ha realizado desde que inició el noviazgo.

Sin Celebración del día del cariño

Por ahora ambos cantantes, no han emitido más opiniones con respecto al rompimiento, sin embargo, en las redes sociales ya han empezado a circular algunos memes, que ni Nodal, ni Belinda tendrán celebración del día del amor.