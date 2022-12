Este gesto hizo que Clara Chía Martí y Piqué fueran catalogados como “creídos”

La relación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué ha sido una de las más mediáticas y criticadas en los últimos meses, desde que el exfutbolista y Shakira anunciaron su separación luego de más de diez años juntos por la supuesta infidelidad de parte de Piqué.

Desde que se reveló el rompimiento entre los dos famosos, las especulaciones crecieron entre los admiradores de la cantante colombiana y señalaron al exfutbolista como el mayor responsable. Por ello han criticado su relación con la joven de 23 años, con quien supuestamente le fue infiel a la intérprete de Monotonía.

Los últimos rumores indicaban que Clara Chía Martí y Piqué habían terminado su relación. Sin embargo, la pareja fue vista muy enamorados el pasado 8 de diciembre en la capital de República Checa. Medios internacionales indican que la complicidad entre ambos es “más que evidente” y él es “muy atento” con ella.

Gerard Pique and new girlfriend Clara Chia Marti enjoy weekend break in Praguehttps://t.co/nRZ1KfB58a pic.twitter.com/WXA4q97RFl

— Futball Surgery (@FutballSurgery) December 16, 2022