Este es el significado oculto en los pendientes que utilizó Jennifer López en los Globos de Oro

Aunque no estaban nominados en los Globos de Oro, Jennifer López y Ben Affleck llegaron a la gala número 81 de la premiación con el fin de apoyar a sus amigos dentro de la terna y aprovecharon para fotografiarse.

Mientras que Affleck lució un esmoquin, la Reina del Bronx no pasó desapercibida y lució un largo vestido rosa entallado, el cual acompañó con una tipo de chaqueta con llamativa decoración.

Debido a la ropa que lució, Jennifer López ha sido nombrada entre las mejores vestidas de los Globos de Oro, pero lo cierto es que este estilo aún guarda un importante secreto, destacó Infobae.

López utilizó un par de pendientes de colibrí de la marca de lujo Boucheron.

Estos pendientes, además de combinar con la ropa que llevaba puesta, tienen un significado muy emotivo relacionado con el futuro de su carrera, se trata de su próxima cinta que llevará por nombre This is me… Now (Esta soy yo… Ahora).

Según el medio Extra, López destacó: “Mis pendientes tienen un colibrí, es temporada de colibríes. Como verás, son pequeños guiños de mi proyecto, sabrás lo que significan cuando veas la película… Sale en Amazon el 16 de febrero”.

Aunque no brindó más detalles acerca del significado de los colibríes, han comenzado a surgir algunas teorías.

En primera instancia, el tráiler de la película está lleno de estas pequeñas aves, y a su vez, la cantante y actriz ha declarado que los considera “mensajeros de amor”.

En ese sentido, se presume que los pendientes y los colibríes son una referencia a Ben Affleck.

La historia del romance entre los actores data de principios del 2000, y se han convertido en un fenómeno mediático.

Fue esta presión la que hizo que “Bennifer” terminara por deshacerse y aunque ambas partes vivieron sus vidas casándose y teniendo hijos por su cuenta, el destino terminó por volverlos a juntar.

“Porque cuando lo sabes, lo sabes”, dijo López cuando le preguntaron por Variety sobre cómo estaba tan segura de que esta vez es “la buena” con Affleck.

Mientras que durante la alfombra de los Globos de Oro, López brindó más detalles acerca de lo que será su próxima película, que además, estará acompañada de un álbum de estudio.

López resaltó que esta es la primera vez que tiene completa libertad creativa, pero además tiene una gran responsabilidad, ya que ha tenido que estar al pendiente varias partes de la producción.

Resaltó: “Tengo la oportunidad de hacerlo todo en una: actúo, canto, bailo, escribo, creo, hago el vestuario… Estoy en todos los detalles… Cuando eres el artista musical puedes dictar y decir cómo quieres que sea”.