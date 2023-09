Estas fueron las confesiones del doble de Luis Miguel

En agosto del presente año, los seguidores de Luis Miguel tuvieron una nueva razón para celebrar gracias al retorno del cantante mexicano a los escenarios después de varios años. Su nueva gira inició en Argentina, y desde entonces, el público internacional ha estado pendiente de las movidas del Sol de México.

Una de las situaciones que más han llamado la atención alrededor del nuevo tour, se desató cuando varios cibernautas denunciaron que supuestamente Luis Miguel usaba un doble en sus conciertos.

Aunque los rumores de esta situación fueron desmentidos, se ha dado a conocer el gran parecido que muestran algunas personas con el cantante mexicano. Una de estas personalidades es el argentino Guillermo Elías, quien se ha comprometido en ser el “clon perfecto” del Sol de México.

En una reciente entrevista otorgada al medio Clarín, el imitador Guillermo Elías relató cómo ha sido darle vida a otra corporalidad de Luis Miguel por casi 25 años. Asimismo, aseguró que el cantante mexicano no ha utilizado dobles en sus conciertos.

“No hay dudas. Era él y cantó él. No tiene reemplazo. Es una locura decir que no es él. Es un artista de primera línea, no un estafador. Su cambio de imagen se debe a que bajó mucho de peso. En Argentina se monta una mentira para hacer programas y circo”, aseguró Elías a Clarín.

En entrevista, el argentino relató que por varios años escuchó que tenía gran parecido con Luis Miguel. Incluso llegó a cambiarse el look de su cabello con el fin de parecerse al cantante.

Pero fue hasta que el mexicano publicó su tercer disco que Guillermo Elías decidió empezar a imitar públicamente al ídolo musical. Su primera “presentación” ocurrió en una boda, y así consecuentemente encontró nuevas oportunidades en eventos de entretenimiento.

En la entrevista a Clarín el argentino aseguró que nunca contestaría si en algún momento fue utilizado para reemplazar a Luis Miguel.

No obstante, también confesó que reconoce la diferencia entre él y el cantante: “Si me confundo, me fijo en la cuenta del banco. Al instante me doy cuenta de quién soy. Él se lleva los dólares, yo facturo en pesos”.

Otra de las leves diferencias que el imitador confesó tiene que ver con la estatura de ambos: mientras que Luis Miguel tiene una altura de 1 metro 78 centímetros, Guillermo Elías tiene 1 metro 76.

En los últimos 25 años, Elías ha perfeccionado su técnica para asemejarse más al ídolo de la balada pop en español. Según dio a conocer recientemente, ha dedicado gran parte de sus días en imitar al Sol de México.

Cuando empezó a ofrecer sus servicios de entretenimiento, Elías hizo un vídeo en el que situaba sus grabaciones imitando a Luis Miguel, y al lado del clip, colocaba registros del astro. Sobre esto, confesó: “Con ese material yo ofrecía mis servicios y además entrenaba horas para saber cómo moverme según sus movimientos y gestos”.