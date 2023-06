“Está muy decepcionada”: la razón por la que Shakira no autorizó que sus hijos asistieran a la boda del hermano de Piqué

El pasado viernes 23 de junio, Gerard Piqué asistió a la boda de su hermano Marc en compañía de Clara Chía Martí.

Sin embargo, la boda de Marc Piqué se vio opacada a raíz de la ausencia de Milan y Sasha, hijos del ex jugador del FC Barcelona y Shakira.

Ambos pequeños no asistieron a esta ceremonia tras terminar su tiempo de vacaciones en Barcelona y emprender un viaje recreacional junto a Shakira en Costa Rica.

En un principio, medios internacionales aseguraron que Shakira se habría negado a que Milan y Sasha asistieran a la boda de su tío debido a la presencia de Clara Chía Martí en este evento, joven con quien Piqué le habría sido infiel.

No obstante, en las últimas horas salió a la luz el supuesto motivo detrás de esta polémica decisión, la cual causó molestia en el ex jugador español al no contar con sus hijos en un día tan importante para su familia.

Jordi Martin, el polémico paparazzi que recientemente tuvo problemas legales con Clara Chía Martí, reveló que la negativa de la cantante colombiana no tuvo nada que ver con la presencia de la joven de 24 años.

Además, aseguró que la verdadera culpable de esta decisión habría sido María Valls, nueva esposa del hermano de Gerard Piqué.

De acuerdo al fotoperiodista catalán, Shakira se siente traicionada por María Valls, con quien siempre tuvo una buena relación, a raíz de la manera amable en la que recibió a Clara Chía Martí en su círculo íntimo.

“Shakira está muy decepcionada con su ex cuñada, con María Valls. Siempre han tenido una excelente relación, pero Shakira interpreta que María la traicionó el verano pasado, cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chía y se lo ocultó a Shakira, que en ese momento decidió cortar por lo sano con Marc Piqué y su pareja María Valls”, indicó.