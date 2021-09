“Era una sentencia de muerte”: Laura Bozzo reaparece en Twitter y escribe sobre la orden de captura en su contra

El 11 de agosto pasado un juez en la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra la conductora peruana, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, señalada del delito de defraudación fiscal.

Bozzo fue señalada por la Fiscalía General de la República (FGR), en México, de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La fiscalía judicializó una carpeta en contra de Bozzo y señaló que la peruana evadió el pago tributario por casi 14 millones de pesos.

A pesar de tener una orden de aprehensión en su contra, Bozzo no se ha presentado a rendir cuentas.

Sin embargo, después de varias semanas, la peruana reapareció el 21 de septiembre.

En su cuenta de Twitter, Bozzo explicó el porqué no se ha presentado ante un juez para solventar su situación legal.

“Siento no haber cumplido. Entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? lo que se deba se pagar”, escribió en su cuenta @laurabozzo.

Este 22 de septiembre, la peruana volvió a recurrir a su red social para informar que suspendería temporalmente su cuenta por había sido “jaqueada”.

“Por dos semanas no voy a estar. Espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerte me iré de México. Los amo”, escribió Bozzo.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Laura Bozzo es considerada prófuga de la justicia y no se sabe si permanece en México o ya salió del país, pues no ha entregado su pasaporte.

Bozzo habría solicitado la suspensión de la orden de aprehensión, pero al no presentarse a la audiencia, esta petición quedó totalmente denegada.