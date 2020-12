“En su cumpleaños se fue a echar desmadre”: revelan que Armando Manzanero se cuidaba poco del coronavirus

Armando Manzanero murió el 28 de diciembre por complicaciones asociadas al covid-19, dejando tristeza en el público que durante épocas lo acompañó con sus románticas canciones.

El cantante de 85 años no pudo ser despedido por su público a causa de la pandemia del coronavirus, aunque el gobierno mexicano ha expresado que desea organizar un homenaje una vez las condiciones sanitarias lo permitan.

Pero justo alrededor de la emergencia han surgido dos declaraciones del entorno cercano que ponen en cuestión que Manzanero se haya cuidado ante la enfermedad que finalmente le segó la vida.

Juan Pablo Manzanero, hijo del cantante, asegura que su padre bajó la guardia ante la enfermedad. En una entrevista con el diario mexicano Reforma y que han replicado medios internacionales, Manzanero sostuvo: “Mi padre, lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar. Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘Qué cosa tan irresponsable'”.

Esa fiesta arrojó consecuencias. Según Juan Pablo, hubo varios invitados que resultaron contagiados, y Armando era un paciente de alto riesgo por su edad -85-, diabético y con un daño en un riñón.

El bolerista cumplió años el 7 de diciembre y acudió al hospital el día 18 por unos exámenes, pero quedó internado por las complicaciones del virus, hasta que perdió la vida diez días después.

Otra declaración en el mismo sentido surgió en Tania Libertad, cantante y amiga cercana de Armando, quien recordó que él era escéptico respecto al coronavirus. “Me dijo ‘no, eso no existe. No creía en el covid-19, él no creía que existía”, dijo la artista al programa Todo para la mujer.