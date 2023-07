En imágenes: las nuevas fotografías que podrían confirmar el amorío entre Shakira y una estrella de la NBA

La estrella de la NBA fue relacionado a Shakira luego que la intérprete de Acróstico comenzara a asistir a los partidos del Miami Heat y ambos intercambiaran mensajes en redes sociales.

Varias semanas después del inicio de estos rumores, el pasado 12 de julio los nombres de Shakira y Jimmy Butler nuevamente fueron relacionados al ser vistos cenando en un lujoso restaurante de Londres.

Shakira is seen out with NBA player Jimmy Butler in London, England. pic.twitter.com/6pNywze6wr

— Premium Celebs (@premiumcelebs) July 14, 2023