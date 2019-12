Emilia Clarke rompe el silencio: asegura que la presionaron para hacer desnudos en “Game of Thrones”

La actriz británica Emilia Clarke aceptó sentirse mal después de que grabó varias escenas de desnudos, principalmente durante la producción de Juego de Tronos, ya que recibió presiones para hacerlo, revela el diario El Universo.

“A veces decía: ‘No, la sábana se mantiene arriba’. Pero ellos contestaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans Juego de Tronos'”, explicó la actriz, citada por el diario.

“La primera temporada fue lo que fue. Un montón de desnudos… definitivamente fue difícil”, expresó Clarke, quien también reveló que después de esas escenas vino una lluvia de peticiones de escenas de desnudos que, al ir madurando profesionalmente, ella se negó a aceptar.

“Ahora me he vuelto mucho más inteligente sobre lo que me hace estar cómoda con lo que estoy haciendo”, reveló finalmente la actriz.

Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en la famosa producción de Juego de Tronos, donde saltó a la fama como una joven actriz.