El video que muestra la reacción de “terror” de Amber Heard al toparse cara a cara con Johnny Depp

Esta semana la actriz Amber Heard ha dado su testimonio en el juicio que tiene en contra de su ex esposo Johnny Depp, donde ha dado varias declaraciones polémicas sobre presuntos abusos y maltratos que sufrió por parte del actor.

Sin embargo, además de las declaraciones de ambos actores, otros detalles que ha dejado este hecho mediático son varios de los momentos captados en videos durante el juicio transmitido desde el estado de Virginia, Estados Unidos.

Desde el llanto de Amber Heard, pasando por las risas de Depp hacia varias acusaciones, el juicio ha captado la atención de los usuarios en redes sociales y de todos los medios de comunicación.

En esta ocasión, un nuevo video ha dado mucho de qué hablar, ya que se puede observar la reacción de Amber Heard luego de bajar al estrado cuando se topa con Depp.

El video que se ha viralizado en las redes sociales, se observa a Amber Heard bajando del estrado. Repentinamente su cara se torna con una expresión de asombro y terror cuando ve a Depp dirigirse cerca de su lugar.

Esto llama la atención de las autoridades que estaban cerca de ambos, una de las oficiales se coloca en frente de Heard, mientras que el otro policía extiende su brazo, impidiendo que Depp se acerque.

Moment when #AmberHeard and #JohnnyDepp almost run into each other in the courtroom at the break.

They appear to make eye contact. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/PNIexe9r0s

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 5, 2022