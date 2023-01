El video que muestra el comentario que Eddie Murphy hizo sobre la bofetada de Will Smith durante los Golden Globes

Se llevó a cabo la 80 edición de los Golden Globes, la ceremonia que premia las grandes producciones cinematográficas y televisivas que se estrenaron en 2022.

Uno de los momentos más destacados de la premiación fue cuando el actor, productor y comediante Eddie Murphy recibió el reconocimiento Cecil B. DeMille, por su trayectoria, creatividad y por sus aportes a la industria.

Sin embargo, lo que causó sorpresa y risas entre los presentes fue el final del discurso que el actor dio cuando fue a recoger su premio.

Durante su discurso, en donde agradeció a todas las personas que lo acompañaron en su carrera profesional, Eddie Murphy comentó acerca de “una guía” que él seguía para alcanzar el éxito.

“Hay una serie de cosas que debes seguir para lograr el éxito, transparencia, longevidad, prosperidad y paz mental, es algo que he seguido durante toda mi carrera“, dijo Murphy.

Con la atención de los presentes, el comediante no dejó pasar la oportunidad y, al momento de enumerar las “claves del éxito”, hizo una referencia al actor Will Smith, y a la polémica bofetada que le dio a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar de 2022.

🎉 The biggest round of applause for Eddie Murphy, this year's Cecil B. DeMille Award recipient! Your decades of unbeatable comedy and incredible performances deserve to be acknowledged and celebrated! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/IWiU6LEmmf

“Es muy sencillo, son 3 cosas: paga tus impuestos, cuida tus negocios y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu maldita boca“.

El comentario del actor causó risas a todos los invitados a la gala, quienes no dudaron en aplaudirle tanto por su trayectoria, como en la broma que hizo hacia Will Smith.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

— Variety (@Variety) January 11, 2023