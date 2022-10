El plan con anuncios de Netflix se activa en esta fecha y en estos países

La compañía distribuidora de películas y series de televisión a través de internet Netflix anunció este jueves 13 de octubre que a partir de noviembre lanzará una suscripción a US$6.99 con anuncios de publicidad.

Se trata del plan “Básico con anuncios”, que estará disponible en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido, según informó el portavoz de Netflix Greg Peters.

El 1 de noviembre estará ya disponible en Canadá y México; el 3 de noviembre, a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, Corea del Sur y Japón.

Según detalló, este nuevo plan ofrecerá todas las funciones del plan básico de Netflix, aunque con algunas diferencias: habrá una media de 4-5 minutos de anuncios por hora así como un número limitado de películas y series no disponibles debido a restricciones de licencias en las que la compañía está trabajando.

El portavoz de la compañía recalcó además la “oportunidad magnífica” que supone para los anunciantes de publicidad “al poder llegar a un público diverso —incluidos los espectadores más jóvenes, que cada vez ven menos la televisión tradicional— en un entorno óptimo para ver anuncios en alta definición”.

From November, Netflix will be available from $6.99 a month. Basic with Ads, Netflix’s new lower priced ad-supported plan. https://t.co/OjRfIkbXWs

— Netflix (@netflix) October 13, 2022