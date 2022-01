El nuevo atuendo de Minnie Mouse, alejado del icónico vestido rojo, desata críticas de seguidores

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y el 30 aniversario de Disneyland París, el personaje de Minnie Mouse lucirá un nuevo vestuario que ha causado polémica en algunos de los seguidores del universo Disney.

La diseñadora de moda británica Stella McCartney está a cargo del atuendo y ya se han dado algunos adelantos que han causado miles de comentarios en redes sociales.

Se trata de unos pantalones tipo sastre que, según los detractores del atuendo, va contra el “estilo femenino” que el personaje ha tenido durante décadas de existir.

El clásico vestuario de Minnie ha consistido en un vestido rojo.

McCartney ha indicado en entrevistas que el “look” de Minnie está relacionado con “su legado de liderazgo femenino”.

Añadió que comparte los valores, felicidad, autoexpresión, estilo y autenticidad del personaje.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022