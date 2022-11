El emotivo mensaje de Florinda Meza con el que recordó a Roberto Gómez Bolaños tras ocho años de su partida

La actriz mexicana Florinda Meza que cobró fama mundial por interpretar al personaje de “Doña Florinda” en El Chavo del 8, publicó un video en redes sociales y expresó lo que significó Roberto Gómez Bolaños en su vida.

El legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien marcó la infancia de generaciones de latinoamericanos con personajes tan populares como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, entre otros, falleció los 85 años el 28 de noviembre de 2014.

A ocho años de su muerte, Florinda Meza publicó un emotivo mensaje y reconoció que Chespirito hizo que su vida fuera más interesante.

“Este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Rober”, comenzó el mensaje Florinda Meza.

“Santo Dios, qué pérdida tan grande. Siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía el 8 es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al 8 es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo ya que, al reloj de arena de mi Rober, hace ocho años se le acabaron los granitos”, agregó Meza.

“Yo sé que muchos de ustedes deben de extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más, cada mañana frente a su foto le digo ´buenos días mi alegría´ y casi me parece escuchar su repuesta ´buenos días mi dulce amanecer´”, indicó la actriz.

“Y también como lo hacía antes, en vida, le decía ´hoy te amo más que ayer´ y él me contestaba ´sí, pero yo te amo más que tú a mí´. Mi Rober. Siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti, pero, sobre todo, gracias Rober por hacer que mi vida fuera interesante “, finalizó Florinda Meza.