El día que “El Potrillo” decidió no volver a cantar con Vicente Fernández

La muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, pone fin a la época dorada de la música ranchera, un género musical que trasciende lo puramente artístico para expresar una manera de sentir la vida, como la que protagonizó “El Charro de Huentitán”, que el domingo 12 de diciembre se apagó a los 81 años en su natal Guadalajara.

Chente falleció tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho.

Retirado de los escenarios desde 2016, “El Charro de Huentitán” era considerado el último gran ídolo popular de la música ranchera, un género cargado de despecho y evocaciones de la vida en el campo.

En más de cinco décadas de carrera sus interpretaciones han acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México en todo tipo de festejos.

Durante ese tiempo también obtuvo múltiples galardones y reconocimientos, incluidos tres Grammy y nueve Latin Grammy, y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tras la muerte de Chente, los cibernautas y admiradores del cantante mexicano han publicado diversos contenidos en los que recuerdan entrevistas o fragmentos de ellas, durante la trayectoria del ídolo musical.

Una de las entrevistas más destacadas en redes sociales es la que Vicente Fernández tuvo con la periodista Adela Micha, debido a que “El Charro de Huentitán” reveló el motivo por el cual su hijo, Alejandro Fernández “El Potrillo”, decidió dejar de cantar a su lado.

Durante la entrevista, Chente dijo que se sentía orgulloso por la trayectoria de Alejandro. Sin embargo, afirmó que no le parecía adecuado que “El Potrillo” interpretara temas del género pop.

“El Charro de Huentitán” reveló la anécdota de Alejandro al no querer cantar a su lado. “Un día me dijo: ‘oye, papi, yo no quiero ya cantar contigo’, vieras que feo sentí”, contó Chete.

Vicente Fernández también compartió cual fue la respuesta que le dio a “El Potrillo”. “Le dije: bueno, explícame por qué. ´Es que cuando cantó contigo, pues sí, me quieren porque soy tu hijo, pero cuando llevo cinco o seis canciones, veo que no ponen atención los de la primera fila’, y lo entendí”, agregó “El Charro de Huentitán”.