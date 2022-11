Dua Lipa: cuáles son las razones por las que la intérprete británica rechazó cantar en la inauguración de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio este domingo 20 de noviembre con el partido entre la selección anfitriona y Ecuador en el Estadio Al Khor.

No obstante, una de las artistas más esperadas para esta ceremonia inaugural finalmente no estará en Qatar 2022 por razones personales.

Se trata de la cantante británica Dua Lipa, quien habló sobre los motivos por los que se ausentará de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y generó polémica al expresar su sentir por las condiciones en las que se realizará este evento deportivo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de Levitating dio a conocer esta noticia y reveló que nunca estuvo en negociaciones con la organización para cantar en la inauguración del Mundial.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, indicó.

Asimismo, mostró su postura en contra de la forma en la que se realizó esta Copa del Mundo y criticó a Qatar por no respetar los derechos humanos.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, concluyó.

Dua Lipa se unió a la lista de celebridades que han mostrado su rechazo por la forma en la que las personas son tratadas en el país anfitrión y por la manera en la que presuntamente los derechos humanos son violados sin repercusiones.