¿Don Francisco molesto con Bad Bunny? Le reclama por no contestar sus llamadas

Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido por Don Francisco, participó recientemente en el programa chileno Meganoticias Alerta y compartió algunas anécdotas. Además, sorprendió a los admiradores de Bad Bunny al revelar que ha intentado comunicarse con el artista puertorriqueño, pero no ha tenido éxito.

“El conejo malo” es uno de los cantantes más populares de los últimos años. Este 2022 ha sido nominado a diez Latin Grammy y es considerado como un “fenómeno” en la música.

Bad Bunny se ha posicionado como uno de los reguetoneros más influyentes de la historia y ha llevado este género musical a decenas de países alrededor del mundo.

El artista nacido en Puerto Rico ha cautivado a la industria musical con sus éxitos y ha llamado la atención de las personas por su talento.

En una reciente entrevista, Don Francisco recordó que él fue el primero que lo llevó a la televisión y expuso su carrera cuando aún no gozaba de fama. Además, dijo que en la actualidad no le contesta las llamadas.

“Cuando hablen con Bad Bunny díganle que yo fui el primero que lo llevó a la televisión, y no he podido hablar con él”, indicó Don Francisco.

“Cuando lo entrevisté fue interesante el programa porque él era una de las personas que ayudaban a llevar los paquetes en los supermercados y ahí fue donde lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, explicó Don Francisco al recordar cómo fue el primer contacto con Bad Bunny en la TV.

Don Francisco agregó que desea entrevistarlo nuevamente e insistió que ha intentado comunicarse nuevamente con el artista puertorriqueño, pero no le responde.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije ‘bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar’… A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating (Meganoticias Alerta), alguien le dice ‘Oye, Bad Bunny, recuerda que Don Francisco quiere entrevistarte’”, concluyó.