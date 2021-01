Doggface208 hace un divertido homenaje a Chespirito

A la vez, dos perros aparecen en el video que parece estar grabado en un apartamento.

El video lo publicó hace dos días. En Tik Tok, donde DoggFace208 tiene más de 6.5 millones de seguidores, lleva más de medio millón de reproducciones, y en Instagram (con 3.3 millones de seguidores) el video ya supero los mil “me gusta”.

DoggFace208 se hizo famoso por el video donde patina a la vez que se toma un jugo de arándanos y canta Dreams de Fleetwood Mac.

I don’t use this verbiage often but this is a whole vibe. simple as that pic.twitter.com/NfdLsgLkxu

— DrewFrog (@DrewFrogger) September 25, 2020