Diego Boneta en ascenso: de hacer tres castings semanales sin conseguir ningún papel a protagonista y productor de la “Luis Miguel, la serie” y nuevos retos

El sol brilla en su rostro. Con seguridad, acomoda más de una vez su cabellera castaña clara antes de contestar las preguntas. La confianza lo acompaña en cada respuesta y su tono reflexivo lo vuelve casi el reflejo del ídolo musical de México. La sonrisa estalla y, poco a poco, el personaje de Luis Miguel deja salir al hombre que lo ha escenificado en los últimos meses. Él es Diego Boneta.

El actor le dio vida al llamado “sol de México” en la serie de Netflix, la cual se ha posicionado durante semanas en el top 10 de la plataforma y agregó más de 5 mil millones de descargas de canciones a través de Spotify.

Diego Boneta cuenta con más de 19 años de experiencia profesional. El actor no sólo ha triunfado en Hollywood por sus apariciones en la pantalla grande, sino que ha incursionado también como productor, tras su participación en Luis Miguel, la serie, el reto más grande de su carrera hasta el momento.

“Una vez que empezamos con el rodaje (de la serie para Netflix) y vivimos el éxito de la primera temporada, que nadie se esperaba, durante la segunda fue cuando me di cuenta de que esto es lo que más me apasiona hacer: no sólo poder actuar en proyectos, sino producirlos y ser parte de un equipo creativo donde no nada más yo, sino todo un equipo, trabaja desde su concepción”, asegura, en entrevista, Boneta.

Cinco años fueron necesarios para la preparación de Diego y, así, interpretar al “sol de México”, de la mano de Juan Carlos Corazza, director de teatro y maestro de actuación. En sus inicios, comenta, se enfrentó a la ausencia de un guion, director y actores, lo cual no lo amedrentó sino que lo inspiró y le dio la oportunidad de producir la serie, desde el principio, junto a Mark Burnett.

La serie sobre Luis Miguel fue la prueba que Diego necesitaba para continuar desafiándose y derribar cualquier barrera. Esto representó, para él, un viaje de autodescubrimiento hacia otra de sus facetas, ahora como productor, etapa que echó a andar desde su llegada a Hollywood, y se consolidó con la creación de su casa productora, Three Amigos, conformada también por su hermana, Natalia Boneta y su manager Josh Glick, a quien conoce desde hace más de 10 años.

“Decidimos formar esta compañía después de la serie Luis Miguel. Nos dimos cuenta de la oportunidad que representó y de cómo el timing hacia el contenido latino cambió de modo notable. Cuando me mudé a Los Ángeles, en 2007, era totalmente otro juego y había otras oportunidades; los latinos no significaban lo mismo que hoy; nos dimos cuenta del potencial de los streamers y quisimos trabajar con los mejores storytellers”, dice Boneta, quien piensa en el presente y el futuro, pero también mantiene vivo el pasado.

El apoyo de Tom Cruise

Los inicios no son sencillos y Diego Boneta lo supo tan pronto como llegó a Hollywood. Durante tres años vivió una experiencia similar a la de subirse a una montaña rusa… y esperó, por años, el ascenso.

El actor recuerda experimentar su primer golpe de realidad cuando realizaba hasta tres castings semanales sin conseguir ningún papel, lo cual lo llevó a aprender de resiliencia y no darse por vencido.

“Cuando me mudé a Los Ángeles, me afectó mucho [notar] que los que menos me apoyaron fueron los mismos mexicanos. Fue Tom Cruise el que llegó y me dijo: ‘Diego, tú eres el protagonista de esta película y quiero que aprendas todo lo que a mí me hubiera gustado haber sabido a los 20 años. Vente conmigo al set porque quiero que tú seas mi sombra’”, recordó.

En esta montaña rusa, recuerda con especial cariño al tres veces ganador del premio Óscar, Tom Cruise, quien fue su mentor personal y lo ayudó a construir su carrera en Los Ángeles, además de invitarlo al mundo de la producción.

“No darse por vencido es la enseñanza más importante, junto con la humildad y la sencillez. Vuelvo a [mencionar a] Tom Cruise: ves indudablemente al actor número uno por cuatro décadas y ves su sencillez junto con el éxito y en su trato a la gente. Hay un lema que él me dijo y que se me quedó grabado: ‘La gente no se acuerda de lo que dices ni de lo que haces, sino de cómo los haces sentir’”.

Nunca darse por vencido para alcanzar sus sueños es la filosofía de vida de Boneta, la que lo impulsó a abrirse paso en el mercado norteamericano, con su papel protagónico en Rock of Ages, el cual sería una señal más para reforzar el equipo que conformó con mexicanos y latinos, unidos.

“Mi estilo es diferente. No puedo decir sólo mis líneas e irme; me encanta estar involucrado, y mi pasión va más allá de la actuación. Fue una transición muy natural y algo que vi a la hora de trabajar con Tom Cruise: observar cómo él estaba tan metido en Rock of Ages, pero, a la vez, haciendo postproducción en una película y preproducción en otra, desarrollando otros proyectos, leyendo guiones y dando notas. Él me dijo: ‘Diego, métete a producir’”.

Si bien, uno de los pilares de Boneta es “nunca perder de vista de dónde vienes”, sea en el mundo laboral, de amistad o de relaciones amorosas, el actor reconoce que en Los Ángeles confirmó el malinchismo de los mexicanos, al no sentirse respaldado, sobre todo, por sus paisanos; una grave situación que quiere cambiar a través de Three Amigos.

“Pasé los momentos más difíciles de mi carrera cuando recién me mudé a Estados Unidos, en el pico de mi carrera en México, cuando toda la gente me decía: ‘Eres un loco. ¿Por qué te fuiste cuando te estaba yendo tan bien acá?’. Y era precisamente eso: que no me quería quedar con la duda de qué hubiera pasado si decidía irme. Yo prefería morirme en la batalla y luchar por armarla en Estados Unidos y ser un actor que no sólo saliera haciendo personajes latinos, sino de todo lo que pudiera salir físicamente”, dice Boneta, quien piensa en su papel actual, como productor desde Three Amigos.

Los nuevos aliados

El mayor diferenciador de Three Amigos, asegura, será fusionar la calidad de México y Hollywood, desde producciones como Nuevo orden (donde también fue director), hasta proyectos más comerciales, como Luis Miguel. Sin embargo, será una plataforma para desarrollar contenido en cualquier formato: podcasts, series de televisión, series limitadas, películas y libros. Todo esto, a través de los streamers más poderosos, como Amazon, Netflix, Apple, HBO+ y Paramount, entre otros.

“Durante la pandemia, nos enfocamos muchísimo en ver la incertidumbre y miedo en una industria que paró y donde muchos estaban tirando la toalla. Nosotros nos pusimos como meta no detenernos y usar ese tiempo para desarrollar estos proyectos, para que, una vez saliendo de la pandemia, los presentáramos en los streamers, que algo que tienen en común es su impacto global, sea en español, inglés o una mezcla de ambos. Además, debían ser auténticos y tratar temas universales”.

En ese sentido, la casa productora realizó un análisis para conocer lo que funciona actualmente en la industria, con el objetivo de contar buenas historias y armar los mejores equipos entre guionistas, productores y actores, para “cambiar la percepción [negativa] con que el mundo ve a los latinos”.

Un ejemplo es la película romántica At Midnight, impulsada desde hace tres años por Boneta y su equipo y que une el talento del equipo mexicano y el norteamericano, con el apoyo de Paramount Plus, además de estar inspirada en producciones como Noting Hill y Roman Holiday.

“At Midnight es la fusión de juntar lo mejor de Hollywood y lo mejor de México”, destaca Boneta. At Midnight será producida por el director mexicano Michel Franco y Eréndira Nuñez, los productores de Nuevo orden, además de sumar a Fred Berger, quien estuvo detrás de la película La La Land. Esto, para asegurar la calidad de la comedia romántica, la cual se comenzará a filmar a finales de enero de 2022.

“Lo más importante va a ser balancear [mi carrera]. No sólo me voy a enfocar en proyectos que yo produzca: lo que me encanta es ser parte de un equipo creativo que propone cosas. Como actor, te enfocas en lo que está en la mesa, pero me di cuenta que, si queremos cambiar la forma como nos perciben a nivel global, en realidad no hay proyectos que lo hagan y, por esto, es más fácil crearlos”.

El actor y productor busca apoyarse en sus valores para encontrar el balance en su vida personal y profesional.

Una mesa con tres pilares y dos círculos

“Así es como veo mi vida: como una mesa con tres pilares y con dos círculos que unen estos pilares. El primero es la actuación; otro es la producción, y el último es el de los negocios y donativos para causas sociales en los temas que más me apasionan”, puntualiza Diego Boneta.

Aunque el actor tiene claro cuáles son sus ejes profesionales, también reconoce que su vida personal es indispensable para alcanzar un equilibrio. Ejemplifica sus principios éticos y valores con uno de los círculos que une a los tres pilares de la mesa y, el otro, asegura, son sus relaciones personales.

“El círculo de arriba representa mis valores, principios y ética. En la parte de abajo de la mesa, los frutos que van más con el lado personal, mi familia, amigos, relaciones, que son más privadas y que así me gusta mantener. El equilibrio de todo eso es lo más importante y es lo más difícil de lograr: el balance”, comenta.

Sin duda, el protagonista de Luis Miguel, la serie es multifacético. Desde los ocho años comenzó a utilizar lentes y, desde ahí, más que una necesidad, se volvieron un accesorio de su personalidad. A iniciativa suya, en 2021 aterrizó a México la marca de lentes de sol Mykita, de Berlín.

“En el lado emprendedor, me estoy enfocando en las cosas que me apasionan: llevo usando lentes desde los ocho años y siempre me han encantado los lentes de sol. Entonces me pregunté: ‘¿Cuál es la marca más fregona del mundo y que está haciendo las cosas más innovadoras?’ Es por eso que nos asociamos con ellos para abrir [tiendas suyas] en México”.

Además de esta alianza, a inicios de la pandemia de Covid-19 se asoció con la marca de helados Dream Pops, con sede en Los Ángeles, la cual elabora helados veganos con menos de 100 calorías. Próximamente, Boneta adelanta que planea incursionar en los destilados mexicanos, que son otra de sus grandes pasiones.

“Ya he sido imagen de muchas marcas y he trabajado con compañías enormes, como Coca-Cola y Corona. El próximo paso ahora es ser dueño [de un producto] y hacerlo con la misma fórmula: asociándose con los mejores fabricantes de cada cosa, formando el mejor equipo. Y, pronto, en esa pata de la mesa que es el lado de emprendedores, también abordaremos el aspecto social: Me gustaría ayudar a alguna fundación, porque la vida me ha dado tanto que ahora se trata de dar”, explica.

Uno de sus principales apoyos, reconoce Boneta, es su padre, quien lo ayuda y asesora en la parte de los negocios. Eso lo ayuda a no perder de vista que sus acciones pueden cambiar la vida de miles de personas, como en el caso de hasta 2.5 millones de niños que no tienen acceso a la educación y a quienes el actor aspira a respaldar.

“En el lado social se encuentra lo que más me interesa, porque sé que hay muchas cosas importantes y que el mundo necesita. Me apasiona la educación, sobre todo en México y en Latinoamérica, además de la salud”, reitera Boneta, quien se ha convertido, sin duda, en la otra cara del “sol”.

* En alianza con Forbes México, artículo de Mónica Garduño.