Del “Chavo Metalero” a “Quico el andino”

El músico peruano Hugo Kantur se empieza a escuchar en América Latina por una razón distinta a su habilidad musical.

El instrumentista de música andina tiene un parecido con el actor Carlos Villagrán quien interpretó al papel de Quico en la famosa serie de El Chavo del 8.

El sito Infobae ha publicado que Kantur se muestra orgulloso de sus raíces ancestrales y además de su música hace collares y flautas con motivos artesanales, las cuales venden en su comunidad y ha enviado algunas a Estados Unidos.

En la página de Kantur también explica su inclinación por la cabellera larga. “Tradicionalmente el pelo largo fue siempre símbolo de masculinidad. Todos los grandes guerreros de la historia tuvieron el pelo largo, desde los griegos (quienes escribían odas a los cabellos de sus héroes) hasta los nórdicos, desde los indios americanos (famosos por sus largas cabelleras relucientes) hasta los japoneses. Y mientras más largo y hermoso fuese el cabello, más viril se consideraba al guerrero”.

Las bromas se viralizan en redes sociales. Este fenómeno pasa apenas una semanas después que se hizo famoso el conocido Chavo del Ocho “metalero”, En septiembre, el argentino Phil Claudio Gonzáles, con un gran parecido a Roberto Gómez Bolaños.

No me quisiste así / no me busques ahora que me veo así pic.twitter.com/iEq2Y9BHFN

— El Chavo Metalero (@ElChavoMetalero) October 4, 2020