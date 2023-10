“Decir de dónde vengo no significa que no honro donde estoy”: Ángela Aguilar habla acerca de la polémica sobre sus raíces argentinas

El 18 de diciembre miles de personas celebraron el triunfo de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Entre ellas la cantante Ángela Aguilar, quien comentó su orgullo por tener raíces sudamericanas. Sin embargo, por ese comentario ha recibido varias críticas en los últimos diez meses.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió la cantante en Instagram, en diciembre. Ante esta publicación, Aguilar recibió varias críticas por apoyar a Argentina y no a la selección de México. Los internautas comenzaron una campaña de “cancelación” en su contra.

Diez meses después sin dar alguna declaración respecto a las críticas que ha recibido por dicho comentario, la intérprete de Qué agonía ofreció una entrevista con Mara Patricia Castañeda y decidió defenderse ya que consideró que todo se trató de un malentendido injusto, ya que por este comentario han dejado de lado su trabajo y esfuerzo como cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

“Yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar. O sea, ni conocí a mis bisabuelos. Yo no tengo idea de por qué eran de allá o por qué son de acá, o por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana. Son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea, tengo 20 años”, mencionó Aguilar.

Luego, la cantante de Llorona, señaló que era injusto que se le recordara por este incidente y no por el trabajo y dedicación que ha puesto a su carrera artística.

“Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección, es fútbol, chicos, nada más”, agregó.

Ante este comentario, Aguilar señaló que no es buena para hablar, pero sí para cantar. Por ello, pidió que se le juzgara por sus composiciones e interpretaciones.

“Los vestidos, diseñadores, fundaciones… todos con los que trabajo habla mucho más de mí que una foto donde yo celebre que ganó el equipo de mi abuela. No es que no queramos a los argentinos, nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. Yo no quiero ofender a nadie por donde vine, o sea, ni escogí mi nombre cómo voy a escoger quién es mi abuela”, opinó.

Ángela Aguilar también habló acerca de la cultura de cancelación, la cual definió como “la gente no te quiere por algo”.

“Este es un tema que para mí ha sido difícil porque no lo he entendido. Todavía no lo entiendo. Yo creo que ahorita estamos viviendo en una generación donde la cultura de la cancelación es muy diferente a la que tu hayas vivido o la que mi mamá haya vivido, porque obviamente mi definición no es la perfecta, pero básicamente es que la gente no te quiere por algo”, mencionó la hija menor de Pepe Aguilar, respecto a la cultura de cancelación y de cómo le ha afectado.

Durante la entrevista, la cantante bromeó que quizá tiene raíces chinas. Esto para dar a entender que ya quiere terminar con el escándalo de sus orígenes.

“Decir de dónde vengo no significa que no honro de donde estoy, soy felizmente mexicana, nací en Estados Unidos, tengo un poco de Argentina, seguro tengo un poco de China porque ve mis ojos, yo no sé… pero qué te puedo decir, sólo puedo decir que me encantan las rancheras, México y qué viva el futbol”, finalizó.