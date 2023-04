Cuál fue el tuit que escribió el actor y cantante Drake Bell para burlarse de lo que ocurrió por su supuesta desaparición

El actor y cantante estadounidense Jared Drake Bell, de 36 años, bromeó este viernes sobre la conmoción social que creó su supuesta desaparición en Florida, tras la voz de alarma que dieron las autoridades policiales.

“¿Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y esto?”, tuiteó Bell, una frase acompañada de un emoticón llorando de risa, tras saltar en la mañana del jueves las alarmas de la Policía de Daytona Beach, en el noreste de Florida, por su supuesta desaparición.

Las autoridades policiales, tras varias horas sin que se supiera nada acerca del paradero del popular actor, alertaron en las redes sociales de que se hallaba desaparecido y que temían por su vida, un aviso que recogieron los medios de todo el mundo.

Horas después, la Policía de la citada ciudad floridana publicaba en las redes sociales una escueta actualización en la que señalaba: “Agentes del orden público están en contacto con Bell” y este “está a salvo”.

De hecho, la Policía llegó a solicitar la colaboración ciudadana para localizar a Bell, que se dio a conocer de manera internacional con la serie “Drake & Josh” (2004-2007), del canal de televisión por cable Nickelodeon.

El intérprete fue visto por última vez, según la Policía, este miércoles alrededor de las 21.00 hora local (1.00 GMT) conduciendo un automóvil BMW de color gris cerca del colegio de secundaria Mainland, ubicado en Daytona Beach.

