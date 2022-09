Cómo se diferenció el vestuario de Kate y Meghan durante su reencuentro en Windsor

Los príncipes de Gales y los Duques de Sussex aparecieron juntos este 10 de septiembre en el Castillo de Windsor para agradecer las ofrendas florales que el pueblo británico dejó en memoria de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años.

Guillermo y Enrique, junto con sus esposas Kate Middleton y Meghan Markle, caminaron bajo los aplausos de la multitud, con la cual se detuvieron largamente a conversar, según imágenes de televisión.

The Prince & Princess of Wales, accompanied by the Duke & Duchess of Sussex, are viewing floral tributes at left at Windsor Castle. pic.twitter.com/324Tbdpu9p

“¡Guillermo, Guillermo!”, gritaban los ciudadanos apostados detrás de las vallas, mientras daban ramos de flores a los flamantes príncipe y princesa de Gales, vestidos de riguroso negro.

El distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III y la difunta princesa Diana comenzó cuando Enrique y Meghan decidieron retirarse de la monarquía en 2020 para instalarse en Estados Unidos.

Pero la ruptura se consumó en marzo de 2021, cuando los duques de Sussex confiaron, en una explosiva entrevista en la televisión estadounidense, que Kate hizo llorar a Meghan y acusaron a la familia real de racismo.

Desde entonces, Enrique mantenía relaciones tensas con su hermano Guillermo y con su padre, quien el viernes último expresó su “amor” por él y su esposa Meghan en su primer discurso televisado como rey.

Como era de esperar, los cuatro estaban vestidos de negro, un color que llevarán en sus prendas de vestir hasta que acabe el luto oficial de la Familia Real. Guillermo y Enrique vistieron un tradicional traje de dicha tonalidad.

Sin embargo, aunque Kate y Meghan coincidieron en un estilo elegante y sobrio cada una tuvo un toque diferencial. Ambas usaron un vestido negro de pies a cabeza, incluyendo medias tupidas, un accesorio poco común en ellas.

La nueva princesa de Gales mantuvo su estilo y lució un vestido entallado que realza su silueta. Su vestido tenía un escote redondeado, era de manga larga y falda de tubo hasta la rodilla; características que ha tenido sus prendas de vestir en los últimos actos públicos. Además, optó por unos stilettos clásicos con punta afilada y tacón de aguja.

The Prince and Princess of Wales invited Harry and Meghan to visit the flowers at Windsor today.

How lovely of Prince William and Kate ♥️ pic.twitter.com/RIpyuPASgV

— Kayla Adams (@KaylaAdams___) September 10, 2022