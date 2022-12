Clara Chía Martí: qué se sabe del supuesto cambio físico de la nueva novia de Piqué

Sin embargo, la escapada romántica de Piqué y Clara Chía Martí trajo consigo nuevas polémicas y rumores en torno a la joven de 23 años, con quien el ex jugador del FC Barcelona habría engañado a Shakira.

Las nuevas fotografías de la pareja causaron que varios usuarios en redes sociales criticaran el aspecto de Clara Chía Martí y la acusaran de tener “un nuevo rostro”.

