Christian Nodal y su chiste sobre el grupo Yahritza y su Esencia

La banda mexicana Yahritza y su Esencia se ha ido convirtiendo durante los últimos dos años en un proyecto con mucha visibilidad en la esfera popular de las las redes sociales, gracias a su sonido que mezla música regional y urbana.

Esta agrupación conformada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, ha logrado cosechar verdaderos éxitos y su vida ha dado un giro. En 2021 los hermanos recogían frutas en Washington, pero dos años después han llegado a colaborar con artistas del peso como Banda MS, Natanael Cano o Grupo Frontera.

Sin embargo, aunque se ha tratado de una historia de muchos logros, durante los primeros días de agosto Yahritza y su Esencia se ha enfrentado a la “cancelación” por parte de los usuarios en redes sociales luego de viralizarse una entrevista que los hermanos dieron en enero del este año.

En una momento de la conversación que sostuvieron con el medio Soy Grupero, los Martínez fueron interrogados sobre México y qué pensaban de allá. Las respuestas se distinguieron por estar teñidos de insultos racistas que hacían referencia al físico de las personas. También opinaron sobre la comida y aseguraron que no les gustaba.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, fue uno de los comentarios que lanzó Armando. Seguidamente, su compañero de banda y hermano Jairo agregó: “Yo soy muy delicado y casi solo como chicken, puras alas que no tengan chile; no me gusta nada de eso”.

Estas declaraciones se han difundido en Internet y han llegado a generar un gran rechazo por Yahritza y su Esencia. Muchas personas se han acercado a las redes sociales de las bandas Grupo Frontera y Banda MS para pedirles que dejen de promocionar las canciones en colaboración. De lo contrario, los seguidores aseguran que los grupos serán repudiados.

El rechazo por las decaraciones de los hermanos Martínez también escaló hasta Christian Nodal, que se encuentra de gira por Sudamérica y quien, a través de las redes sociales se burló de lo mencionado por los jóvenes músicos.

En un vídeo de Instagram puede escucharse al cantante mexicano narrar en un momento de su viaje: “(…) me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo, aunque a mí sólo me gusta el chicken de Washington”, dijo el cantante mientras reía.