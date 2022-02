Christian Nodal sorprende a sus seguidores al borrarse uno de sus tatuajes de Belinda y reemplazarlo por un nuevo diseño

La separación entre Belinda y Christian Nodal causó conmoción en el mundo del espectáculo debido al cariño que sus seguidores habían desarrollado por esta pareja.

Uno de los temas que más llamó la atención fue los múltiples tatuajes que Christian Nodal se realizó en honor a Belinda y qué hará ahora que ya no se encuentran comprometidos.

Sin embargo, esta duda fue aclarada luego que el intérprete de Botella tras botella se presentara en un concierto en Costa Rica y mostrara la modificación que le hizo a uno de los tatuajes que tiene como muestra del amor que existió entre él y su ex prometida.

A pesar de aún no hacerlo público, el público presente en el show en vivo del cantante mexicano pudo observar la modificación que se hizo en el tatuaje que posee al lado de su oreja derecha, el cuál anteriormente tenía escrita la palabra “Beli”.

Esta peculiar modificación también quedó evidenciado por el fotógrafo David Chacón, quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde se puede observar que Nodal ahora tiene los cuatro símbolos de las cartas de póker en el lugar donde antes estaba el nombre de la artista mexicana.

La decisión de eliminar uno de los tatuajes de Belinda ha sido tomada por sus seguidores como la confirmación definitiva de la ruptura amorosa entre ambos artistas.

No obstante, el tema alrededor de los tatuajes continúa vigente debido a que este no es el único que tiene Christian Nodal en referencia a su ex prometida, ya que cuenta con otras modificaciones en su cuerpo como muestra de su amor hacia Belinda.

El intérprete de música regional mexicana se realizó en 2020 un polémico tatuaje de los ojos de Belinda, el cual abarca la mayoría de su pecho y fue fuertemente criticado en su momento.

Asimismo, Nodal se tatuó la palabra “Utopía” en la frente en honor al segundo disco de estudio de la cantante mexicana, el cual fue lanzado en 2006 y es considerado como su producción musical más exitosa.