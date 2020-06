Charlize Theron niega que estuvo comprometida con Sean Penn: “Nunca quise casarme con él”

Theron, quien en la actualidad promociona The Old Guard, filme de acción que llegará a Netflix en julio próximo, reveló detalles de su relación con Penn durante una entrevista reciente que concedió al programa estadounidense de radio The Howard Stern Show.

Charlize Theron y Sean Penn comenzaron una relación en 2013, la cual terminó en 2015. Fue una de las relaciones más aclamadas por la crítica de Hollywood. Sin embargo, algunos de sus admiradores se quedaron con la gana de verlos en el altar.

Durante la entrevista que Theron habló del filme The Old Guard e indicó que protagonizará un personaje que desafía a la acción con momentos de adrenalina pura. Además, respondió varias preguntas y en algunas de sus intervenciones aclaró rumores que surgieron de la relación que sostuvo con Penn.

“¿Qué? No, eso no es verdad. No hay nada de casi me caso con Sean, esas son tonterías”, dijo Theron.

La ganadora de un Premio Óscar en 2004 como mejor actriz en el filme Monster, indicó que en varias ocasiones ha contado cómo vivió su relación con Sean. “Lo que hicimos fue salir juntos, fue exactamente lo que hicimos, salir juntos”, agregó.

Theron, quien en la nueva producción de Netflix será la líder de un grupo de mercenarios unidos por su inmortalidad, aseguró que nunca ha querido casarse debido a que eso es algo sin importancia. “Con Sean fue una relación, pero nunca vivimos juntos, nunca pensé en casarme con él. No era algo así”, concluyó.